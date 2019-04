“VOI LI VORRESTE I ROM SOTTO CASA VOSTRA?” – “PANORAMA” SCATENA I SUOI LETTORI CON UN SONDAGGIO DALL’ESITO ABBASTANZA PREVEDIBILE – LE RISPOSTE: “PORTATELI AI PARIOLI”, “RUBANO PER CULTURA”, “OVVIO CHE NESSUNO VUOLE GLI ZINGARI”, E COSÌ VIA, MA C’È ANCHE CHI ATTACCA: “INCITATE ALL’ODIO”, “CHE SIETE DIVENTATI, LA RIVISTA DEI RAZZISTI COME IL ‘DER STURMER’ NAZISTA?”

campo rom

La protesta degli abitanti di Torre Maura, a Roma, contro il possibile nuovo insediamento di Rom nel loro quartiere ha scatenato polemiche. Per alcuni si tratta di razzismo e fascismo, per altri di una protesta legittima e condivisibile.

Il nostro articolo di commento si limitava a lanciare una semplice domanda, quella che alla fine si dovrebbe fare ogni volta che si tocca questa tematica che sembra non trovare risposta da decenni: "MA voi vorreste i Rom sotto casa vostra?".

Una domanda semplice, per alcuni retorica e banale, cui basta un si o un no come risposta. Abbiamo poi condiviso l'articolo e la sua domanda, sui social.

rom torre maura

Ebbene. I numeri parlano chiaro: 50 mila persone raggiunte, centinaia i commenti, le condivisioni, i dibattiti tra chi ha risposto, le interazioni. E il conteggio continua ad andare avanti. Questo significa principalmente che l'argomento è di sicuro interesse tra i lettori. Da notare poi che molte sono le donne ad intervenire, anche in maniera dura. Il risultato? La maggioranza di chi ha risposto e commentato ha detto "no". Ma non manca chi invece ha detto "si".

val d ala parco delle valli campo nomadi roma

Questa una parte delle risposte ricevute alla nostra pagina facebook:

Anna Rita - Portateli ai Parioli,in piazza san Pietro, alla barcaccia o piazza Navona o a casa di Gad Lerner e falsi buonisti invece che continuare a massacrare la periferia!

Davide - Dove abita mia mamma zona tranquilla della Toscana c’è stato per due anni un campo rom macchine abbandonate furti nelle case biciclette che sparivano biancheria stesa che spariva è tutto fatalità da quando erano lì poi per magia tutto questo è sparito quando li hanno spostati. Magia

SIMONE TORRE MAURA

Marina - Ma che caxxo ci dobbiamo pure giustificare??? Non li vogliono??? Ben gli sta vivono rubando per cultura.... elemosinano, mandano i ragazzini a saccheggiare invece che a scuola!!!! Smontano le auto.... adesso fanno le vittime, che due palle!

Angelo - Un centro di accoglienza subito ai parioli, per gli zingari e per i richiedenti asilo

il pane destinato ai rom calpestato dagli abitanti di torre maura 1

Luca - Io di sicuro sotto casa mia non vorrei dei fascisti

Bruna - La domanda è ovviamente, palesemente retorica. E' ovvio che NESSUNO vuole gli zingari, si, perché sono ZINGARI, sotto casa sua. La domanda, ma soprattutto le risposte sarebbero state più interessanti, fosse stata formulata così :<CHI VUOLE UN BELL'ACCAMPAMENTO DI ROM-ZINGARI SOTTO CASA SUA??? FATE REGOLARE DOMANDA AL COMUNE">

le baby rom video ilmessaggero 10

Egidio - Ma neanche per sogno....I Rom sono quello che sono, e nn li cambierà mai nessuno....Fuori dall'Italia !!! Via che tornino al loro Paese di origine..

Giovanni - Piazza del vaticano….Francesco approverebbe...

torre maura

Massimo - ..io ho abitato per 20 anni a ple delle muse pieno Parioli..ed abbiamo avuto i rom a monte antenne poi spostati sul greto del Tevere..ci hanno rubato tutto e ammazzato gli animali come cani e gatti..altro che razzismo.

Ciro - Gente che vive solo di espedienti, non è integrabile con la comunità civile...

torre maura

Manuela - Nel condomino che è a 100mt da casa mia avevano dato un ppartamento a dei rom Non si è. Mai saputo in quanti fossero in quella casa .....facevano casino notte e giorno...oltre ad essere abituati a buttare secchiate per lavare il terrazxo .app.era al 7 piano....Dopo 4 anni li hanno mandati via. I condomini .Non ne potevano più. .....Se non li provi non ti rendi conto di come vivono

Catia - Sono ben pochi quelli che rispettano le regole ....Ho avuto a che fare più di una volta con loro....sarò razzista ma non mi interessa

baracche in fiamme campo rom roma

Luigi - No. Perché? Perché come in quel vecchio film di Scola sono: brutti sporchi e cattivi. questo è un dato di fatto.Questo non è razzismo è la realtà, sono gente ignobile che non cambierà mai e parlare di integrazione è un assurdità. Bisognerebbe togliergli i figli e tempo un paio di generazioni si estinguerebbero ma, questa cosa va contro tutti i principi di democrazia e di giustizia, però forse sarebbe la soluzione.

ZINGARI ELEMOSINA

Patrizia - Anziché fare domande che incitano solo a comportamenti violenti e razzisti perché questo giornale non pensa a proposte umane?

Marta - con quelli come voi di panorama sicuramente l'integrazione è impossibile. in altri paesi europei invece esiste già da un pezzo

Salvatore - Ma avete mai visto un Politico portaseli a casa loro

Stefano - Vicino da me ci sono ma è meglio non averli e non è razzismo sia ben chiaro ma non lavorano non pagano nulla e la società non può sempre permettersi di mantenerli

Graziella - Sinceramente è molto difficile difendere i rom, loro si' che non rispettano le regole! Dovrebbe essere dato loro un permesso TEMPORANEO di soggiorno, all'interno di un'area di sosta per le loro roulotte...non dovrebbe essere permesso l'affidamento di un appartamento, visto che sono nomadi

blitz al campo nomadi di castel romano 7

Antonella - Ma perché non vanno n loro paese tanto o fanno i zingari qui o li, ma perché tutti in Italia a delinquere,

Barbara - Ladri da sempre e sempre lo saranno. Infatti con tutti i soldi che hanno rubato si sono dati allo strozzinaggio. E sono diventati potenti. Troppo potenti. Ma nel nostro paese del cavolo tutto ciò che è sbagliato diventa fattibile

Ferdinando - da quando ero bambino nel 1950 l’io visti sempre così adesso ne o 82 e sono ancora così ma di più ma ci sarà un motivo ,mia nonna mi diceva che sono come le zecche che siccome ci sono i bonaccioni e vivono così allora non capivo il proverbio

blitz al campo nomadi di castel romano 8

Andrea - Ma che cavolo siete diventati, la rivista ufficiale dei razzisti come lo "Der Sturmer" nazista?

Publio - No, anche perché a detta dei carabinieri i due furti che ho subito a casa mia sono opera loro.

Mario - E' un dato di fatto che chi grida al "razzismo" non sono sfiorati da alcun problema di coesistenza. Se ne sentono fin troppe di problematiche causate da queste persone.

ROMA - I ROGHI TOSSICI DEGLI ACCAMPAMENTI NOMADI

Daniela - ho vissuto qualche anno con dei vicini italianissimi : due alcolizzati cronici e un tossicodipendente mai diventato veramente ex (finalmente , per lui stesso,tornato in comunità di recupero)

quel che abbiamo passato, non avete idea. Ripeto: ITALIANI

Vittorio - Bel servizio. Breve ed incisivo. E una domanda poco retorica posta a tutti, radical chic e intello' per primi. Aspettiamo le loro risposte

campo nomadi castel romano

Mariella - Tutto quello che fai per loro e ' inutile .gli tandi la mano e già pensano come tagliartela ..mi dispiace ma è così. Mia sorella fu accerchiata da bambini zingari a Firenze e le rubarono il portafogli .rimase senza un soldo ed ebbe una crisi di ansia terribile . Questo esclude logicamente i Romeni che lavorano onestamente e con dignità

Sabina - E quindi imbecilli subumani di Panorama? Voglio sapere la seconda parte del discorso, dopo il pistolotto sul buonista etc . E quindi ? Nessuno li vuole . E ?

val d ala parco delle valli campo nomadi roma

Giorgio - Beh, la lega si è rubata 49 milioni, ben più di quanto possa rubare un rom in tutta la sua vita, a quelli, però, leccate il culo. Cialtroni

Martino - Portateli a casa della Boldrini, del papa e di tutti i falsi buonisti cattocomunisti

Anna - Io non li vorrei sono dei ladri di appartamenti non mi sentirei più sicura in casa mia e non me ne frega che mi chiamano razzista chi è buono se li mette sotto casa propria