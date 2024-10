“UNA VOLTA MIA MADRE HA PICCHIATO MIO PADRE SENZA SOSTA E ABBIAMO DOVUTO CHIAMARE LA POLIZIA” - DAVID SCHUMACHER, IL FIGLIO DI RALF E CORA BRINKMANN, ENTRA A GAMBA TESA NELLA FAIDA TRA I GENITORI E SUI SOCIAL SPUTTANA LA MADRE: “QUANDO I MIEI HANNO DIVORZIATO, MI HA MINACCIATO DICENDO CHE, SE NON FOSSI RIMASTO CON LEI, AVREBBE DISTRUTTO IL MIO SOGNO DI DIVENTARE PILOTA. LEI SOFFRIVA DI PROBLEMI MENTALI E…” - CON UNA MOGLIE COSI', ORA SI SPIEGA PERCHE' RALF SI E' MESSO CON UN UOMO...

Estratto dell'articolo di Simone Golia per www.corriere.it

ralf e david schumacher

Continua senza sosta la «faida» fra l'ex pilota di Formula 1 — e fratello di Michael — Ralf Schumacher e la sua ex moglie Cora Brinkmann, che nelle ultime ore aveva polemizzato sulla decisione del tedesco di mettere in vendita la loro vecchia villa nei pressi di Salisburgo (valore pari a 4,5 milioni di euro), affermando di averlo saputo solo leggendolo sul sito dell'agenzia immobiliare.

In quella casa è cresciuto il figlio David, di cui la donna dice di non ricevere da tempo alcun messaggio, indirizzo, o indicazione su dove si trovi attualmente. E la colpa, stando alle sue accuse, sarebbe di Ralf, che avrebbe inculcato nel figlio un certo rancore nei confronti della madre.

ralf schumacher Cora Brinkmann

E proprio David ha recentemente pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram, poi cancellato in un secondo momento: «Non vorrei parlare di questioni familiari in pubblico ma sfortunatamente mia madre sembra pensarla diversamente — le sue parole — voglio solo vivere la mia vita in pace e raggiungere i miei obiettivi». Poi un tuffo nel passato e una pesante accusa a Cora: «Quando i miei genitori hanno divorziato nel 2015, mi ha minacciato dicendomi che, se non fossi rimasto a vivere con lei, avrebbe distrutto il sogno della mia vita, cioè di diventare un pilota automobilistico, in quanto sarebbe stata necessaria la sua firma su alcuni documenti».

ralf e david schumacher

Il Daily Mail pubblica il resto del duro messaggio: «Dato che lei soffriva di problemi mentali e non era nello stato d'animo giusto per prendersi cura di me, non volevo più starle vicino. Un giorno voleva separarmi da mio padre contro la mia volontà e la lite è degenerata a tal punto che abbiamo dovuto chiamare la polizia perché si era messa a picchiarlo senza sosta. Le continue accuse contro di lui di avermi messo tutto in testa e di parlare solo male di lei non sono nemmeno lontanamente vere».

[…]

ralph schumacher e l'ex moglie Cora Brinkmann l'ex moglie di ralph schumacher Cora Brinkmann I MESSAGGI TRA CORA BRINKMANN E RALF SCHUMACHER ralph schumacher e l'ex moglie Cora Brinkmann