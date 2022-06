“VORREI UNO COME RUPERT MURDOCH, UNO MOLTO PIÙ GRANDE DI ME” – DOPO AVER FATTO LA MAMMA LORY DEL SANTO PUNTA A DIVENTARE UNA BADANTE - ARCHIVIATA (FORSE) LA STORIA CON MARCO CUCOLO, LA SHOWGIRL PER MANCANZA DI SCIÒ SI VORREBBE ACCASARE CON UN RICCASTRO. “MARCO HA SCELTO IL GIOCO INVECE CHE ME, MI SONO MOLTO OFFESA, CI SIAMO LASCIATI. ORA MI HA FATTO DELLE PROMESSE. ALL’ISOLA QUELLI DEL SUPPORTO PSICOLOGICO MI DICEVANO: URLA, LITIGA, RISPONDI, MA…”

Da "Un giorno da pecora"

“All'Isola dei Famosi c'è un indirizzamento, diciamo, che porta ad avere probabilmente più audience, e quindi è positivo”. A parlare , ospite di Un Giorno da Pecora, su Radio1, è la showgirl Lory Del Santo. Riceveva qualche suggerimento su cosa fare durante il giorno?

“Consigli come ad esempio: urla, litiga, rispondi, queste cose qua. Ogni tanto appare un supporto psicologico, ma non sono proprio dei consigli, di base sono” cose come “fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagi questi altri. Il problema però è che a me non piace dire ad una persona 'sei falsa' se non posso spiegare il perché. Così non serve a niente”.

Lei ha fatto presenti le sue ragioni? “Io dicevo di voler specificare e mi rispondevano 'non serve, è troppo lungo, dì solo è falsa”. Chi era quella a suo avviso più falsa? “Secondo me Stephanie". Nel frattempo lei e il suo fidanzato Marco Cucolo, anche lui all'Isola, vi siete lasciati. “Per ora è qui a casa mia a Milano perché non sa dove andare ma ha scelto il gioco invece che me, mi sono molto offesa, ci siamo lasciati.

Doveva dire una frase a mio favore e invece ha detto che ogni tanto aveva ragione anche chi sull'Isola mi criticava”. Lo manderà via di casa quindi? “Ora mi ha fatto delle promesse, mi ha detto che sarà un uomo nuovo, perché ha perso più di 20kg e vuole 'ripartire'”. Se dovesse cercare un altro uomo, come lo vorrebbe? “Vorrei uno come Rupert Murdoch - ha detto la Del Santo a Un Giorno da Pecora -, uno molto più grande di me”.

