21 ago 2022 18:22

IL “WASHINGTON POST” PENSIONA PLACIDO DOMINGO DOPO L’ENNESIMO SCANDALO SESSUALE: “È ORA CHE SI RITIRI” - IL NOME DEL TENORE, CHE NON RISULTA INDAGATO, È EMERSO NELLE INTERCETTAZIONI REALIZZATE PER UN'INDAGINE DELLA POLIZIA ARGENTINA CHE RIGUARDA UNA SETTA CRIMINALE, ACCUSATA, TRA LE ALTRE COSE, DI TRATTA E SFRUTTAMENTO SESSUALE DI MINORI: “COSA SUCCEDE QUANDO SMETTIAMO DI TRATTARE GLI UOMINI DI TALENTO COME DIVINITÀ SCESE IN TERRA?”