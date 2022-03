“A WASHINGTON SI MORMORA CHE FORSE È L'OCCASIONE GIUSTA PER SPAZZAR VIA PUTIN” - DOMENICO QUIRICO: “MI PARE DI INTRAVEDERE NEI TONI AMERICANI LA TENTAZIONE DI ALIMENTARE UN AFGHANISTAN AL CENTRO D'EUROPA, ALLUNGANDO CON MUNIZIONI E ARMAMENTI LA RESISTENZA UCRAINA COME UN TEMPO, ANNI OTTANTA, FU TENUTA IN PIEDI LA GUERRIGLIA DEI MUJAHEDDIN CONTRO L'ARMATA ROSSA. PERCHÉ IL VENTENNIO PUTINIANO NON DOVREBBE AVVIARSI ALLA FINE NELLE MISCHIE URBANE DI KHARKOV E ODESSA? MA I TEMPI SONO DIVERSI, GLI UCRAINI NON SONO GLI AFGHANI, SI COMBATTE IN EUROPA. SIAMO CERTI CHE SIA UNA BUONA IDEA?”

DOMENICO QUIRICO

Domenico Quirico per “la Stampa”

L'Ucraina è nuda come un calvario. A guardarla, confessiamolo, viene l'illusione che la storia e il destino l'abbiano scelta per chiarire irrevocabilmente che la guerra non è una fatalità, ma semplicemente un delitto. Lo penso ascoltando i racconti che mi fanno gli ucraini che la stanno vivendo. Come tutti coloro che ne hanno fatto la prova, come vittime o testimoni, non possono più limitarsi a pensare in modo generico che la guerra sia un male. Chi l'ha vissuta può giurare che è un crimine, un delitto. Riconosciuta questa realtà pretendere che sia condotta in modo legale è illusione di ingenui.

vladimir putin joe biden ginevra

Anche quelle nostre, le guerre dell'Occidente erano semplicemente, banalmente, delitti. Meglio ripeterselo, ad alta voce perché il torbidume, il fluttuare dei discorsi nella terra di nessuno tra il vero e il falso, accompagna quella che ha teatro l'Ucraina come avviene in tutti i delitti. Con il passare dei giorni il progetto occidentale, sacrosanto, di difendere gli ucraini e annullare l'aggressione russa (ormai più una necessità di sopravvivenza propria che un gesto umanitario verso altri) sembra incrostarsi di nuovi scopi, di ambizioni più complesse.

UCRAINA - SOLDATI UCRAINI LANCIANO UN JAVELIN MISSILE DI FABBRICAZIONE AMERICANA

Diciamolo: ormai scopertamente, a Washington e nelle capitali dell'Alleanza che è passata dalla irrilevanza degli anni scorsi al pericoloso fascino della causa giusta, si punta più in alto. Gli ucraini a carissimo prezzo resistono, allungano la cronologia dall'assalto finale russo. Basta guardarla questa guerra come si è ramificata in un andamento di epidemia, di alluvione senza logica apparente: fronti impalpabili, assedi, rare città conquistate e a caro prezzo.

guerra in ucraina 4

Per questo si comincia a mormorare che forse è l'occasione giusta per spazzar via, dando una mano a quella che sarebbe una clamorosa, irrimediabile sconfitta, lo stesso Putin dalla geografia biografica del ventunesimo secolo con il suo strascico di insolubili antitesi, con i suoi schemi svuotati nel corso della storia, i suoi oligarchi incapaci di rinnovamento, con la sua sete di potenza e di potere , incapace di comprendere una compiuta unità umana. Insomma, un altro spettacolare '89 per far voltare pagina a un Paese dove l'opposizione non è un servizio pubblico ma un delitto.

ucraini in fuga

Mi pare di intravedere nei toni americani questa tentazione pericolosissima. Mettere in piedi e alimentare un Afghanistan ma al centro d'Europa dove sfiancare, allungando con l'ossigeno di munizioni e armamenti, la resistenza ucraina come un tempo, anni Ottanta, fu tenuta in piedi la guerriglia dei mujaheddin sulle montagne di Kabul contro l'Armata rossa. Insomma metterne a nudo le magagne, sfinirla anche moralmente con una guerra crudele, via via più penosa, disonorevole con il passare delle settimane e dei mesi perché senza vittoria.

putin biden

Feroce per i soldati russi che la combattono quanto per la resistenza, perché costretti a ispessire il massacro via via che districarsene e tornare a casa si rivela sogno irraggiungibile. Il popolo russo, bolscevico o putiniano che sia, non ha spirito combattivo come si pensa, ma soltanto una gran capacità di soffrire dalla quale, in Afghanistan come in Ucraina, dirigenti incapaci non sanno che cavar altro che sconfitte.

UCRAINA - ANZIANA VIENE PORTATA IN SALVO

L'agonia finale dell'Unione sovietica, svelata da quella guerra crudele e inconcludente nelle sue miserie quotidiane, nel vecchiume di una propaganda ormai sgonfia, non iniziò proprio a Kabul? Perché il ventennio putiniano dunque non dovrebbe avviarsi alla fine nelle mischie urbane di Kharkov e Odessa, e in queste steppe di una Scizia ultima dove per secoli gli eserciti si sono scontrati, riuniti, sgretolati?

UCRAINA - CITTADINI A RIPARO SOTTO UN PONTE A IRPIN

Altra analogia storica con la maledizione geografica e guerriera dell'Afghanistan. Al Pentagono hanno appena finito di fare i conti, a loro volta, con una fuga da Kabul, la ferita brucia ancora. Hanno imparato anche loro cosa vuole dire impaludarsi in una guerra senza capo né coda, dove le super bombe e la guerra hich tech non funzionano bene come nelle esercitazioni e nelle parate. Putin ha commesso l'errore di non vincere in 24 ore, forse non era nemmeno possibile. Bene. Bisogna approfittarne, si pensa, e non concedergli un'altra occasione. Confessiamolo.

Chi ha memoria ha sussultato quando nell'elenco degli armamenti «difensivi» forniti agli ucraini ha letto un nome: «stinger», i missili antiaerei portatili. Fu la fornitura risolutiva sulle montagne afghane: i piloti di bombardieri ed elicotteri russi scoprirono che non potevano più fulminare senza rischi gli afghani mettendo nel nulla i focolai di resistenza, le imboscate, le astuzie dei guerriglieri in ciabatte.

UCRAINA - CITTADINI IMPARANO A USARE LE ARMI

Con l'aviazione che si fa cauta, anche la superiorità russa in Ucraina subirebbe una vistosa menomazione. Spesso gli Stati maggiori confezionano le cose per i politici in modo da impedire che si impari. Negli anni Ottanta quella del «polacco» Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Carter, aiutare cioè i mujaheddin a indebolire l'Armata rossa, fu giudicata una idea geniale.

UCRAINA - CITTADINI PREPARANO MOLOTOV

Tutto dietro le quinte: gli americani ordinavano, fornivano le armi, l'Arabia saudita pagava, il Pakistan faceva da retrovia perfetta e sicura. Gli afghani subivano le vendette della Armata rossa? I mujaheddin erano degli impresentabili jihadisti affiancati dai volontari di brigate islamiste purtroppo in efficace e produttivo addestramento? Poco male. L'Urss fu sconfitta e scoprì, come guardandosi in uno specchio a cui non si poteva mentire con la propaganda degli immancabili destini del socialismo, scoprì il proprio irrimediabile declino. Iniziava la fine della Storia. Perché non riprovare?

mappa UCRAINA

Somiglianze: gli ucraini combattono e subiscono le bombe e fuggono nei Paesi vicini, gli americani provvedono agli armamenti (svuotare gli arsenali del vecchiume è sempre una buona operazione, fa spazio a ordigni nuovi, muove patriotticamente l'economia interna), gli europei ridiventati obbedienti per necessità e trinceristi dell'atlantismo pagano, la guerra si diluisce tormentosamente, sanguinosamente nel tempo. Putin di fronte alla glasnot della sconfitta è cancellato. Insomma una vendetta afghana. Ma i tempi sono diversi, gli ucraini non sono gli afghani, si combatte in Europa. Siamo certi che sia una buona idea?

ELICOTTERO RUSSO ABBATTUTO IN UCRAINA UCRAINA - ANZIANA PORTATA VIA IN CARRIOLA