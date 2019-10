17 ott 2019 16:14

LECCAMI, STUPIDO! - LA 44ENNE AMERICANA, AMY NICOLE PARRINO, E’ STATA CONDANNATA PER AGGRESSIONE DOMESTICA PER ESSERSI SEDUTA SULLA FACCIA DEL FIDANZATO, COSTRINGENDOLO A PRATICARLE DEL SESSO ORALE AL GRIDO DI “MANGIA LA MIA FI*A” - IL POVERO DISGRAZIATO CONFESSA: “MI FACEVA MALE, TEMEVO PER LA MIA INCOLUMITÀ. DIVENTAVA ASSAI VIOLENTA MOLTO RAPIDAMENTE”