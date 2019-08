UNA LECCATA TI DISTRUGGERÀ – UN 24ENNE NEWYORKESE RISCHIA FINO A UN ANNO DI CARCERE PER AVER LECCATO UNA CONFEZIONE DI GELATO E AVERLA RIPOSTA NEL CONGELATORE DI UN SUPERMERCATO – IL FILMATO DELLA BRAVATA È DIVENTATO VIRALE E IL RAGAZZO È STATO IDENTIFICATO DALLA POLIZIA – A SUA DISCOLPA, LE TELECAMERE DI SICUREZZA HANNO REGISTRATO CHE…(VIDEO)

DAGONEWS

Guai in vista per un 24enne newyorkese che si è fatto filmare mentre leccava il gelato da una confezione in un supermercato e la riponeva nel congelatore. Il ragazzo, identificato come D'Adrien Anderson, rischia fino a un anno di prigione e una multa di 4.000 dollari.

L'incidente è avvenuto lunedì sera in Walmart a Port Arthur, in Texas, a circa 85 miglia a est di Houston. Come mostrano le telecamere di videosorveglianza, però, il ragazzo dopo la bravata è tornato al congelatore e ha preso la vaschetta incriminata per pagarla alla cassa.

