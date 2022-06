LA LEGGENDA DELL'ANZIANO SULL'OCEANO - IL GIAPPONESE KENICHI HORIE, 83 ANNI, E' DIVENTATA LA PERSONA PIU' VECCHIA AL MONDO AD ATTRAVERSARE IL PACIFICO IN SOLITARIA E SENZA SOSTA - PARTITO DA SAN FRANCISCO A FINE MARZO, HA IMPIEGATO 69 GIORNI CON IL SUO YACHT PER TORNARE A CASA - LE PAROLE AI CONCITTADINI CHE SI SONO INCHINATI AL SUO RIENTRO: "SONO ANCORA NEL MEZZO DELLA MIA GIOVINEZZA..."

Dagotraduzione da Staradvertiser

Kenichi Horie, 83 anni, sul suo yacht

L'avventuriero giapponese Kenichi Horie a 83 anni è appena diventata la persona più anziana al mondo a completare un viaggio in solitaria e senza sosta attraverso l'Oceano Pacifico - e dice che è ancora «nel mezzo della mia giovinezza» e non ha finito.

Horie è tornato a casa sabato attraversando lo stretto di Kii al largo della costa occidentale del Giappone, completando così il suo viaggio in solitario trans-pacifico in 69 giorni dopo aver lasciato il porto di San Francisco a fine marzo.

Oggi, dopo aver trascorso la notte sul suo Suntory Mermaid III lungo 19 piedi (5,8 metri) appena al largo della costa, Horie è stato rimorchiato nel suo porto natale di Shin Nishinomiya, dove è stato acclamato dai residenti e dai sostenitori locali con striscioni che dicevano: «Bentornato, Signor Kenichi Horie!»

Kenichi Horie, 83 anni 2

Mentre si avvicinava al porto, Horie, in piedi nella sua barca, si è tolto il berretto bianco e ha fatto un cenno con la mano. Sceso dallo yacht, si è tolto di nuovo il berretto e si è inchinato profondamente sul molo prima di ricevere mazzi di rose.

«Grazie per l'attesa!» ha detto Horie, che appariva abbronzato e con i capelli bianchi più lunghi del solito.

Aveva una scorta di medicinali, ha detto, ma ha usato solo colliri e cerotti durante i suoi più di due mesi da solo in mare.

Kenichi Horie, 83 anni, sul suo yacht 3

«Questo mostra quanto sono in buona salute», ha detto Horie. «Sono ancora nel mezzo della mia giovinezza». Ha detto di aver «bruciato tutto il mio corpo e la mia anima» durante il viaggio, ma dice che è pronto per di più. «Continuerò il mio lavoro per essere un fiorente tardivo».

In una conferenza stampa al porto, ha detto che diventare la persona più anziana a realizzare l'impresa era un sogno. «È stata una grande gioia essere stato in grado portare a termine una sfida con un vero obiettivo e raggiungerlo in sicurezza, invece di tenerlo stretto come un sogno».

Kenichi Horie, 83 anni 3

«Voglio essere uno sfidante finché vivrò», ha detto.

Nel 1962, divenne la prima persona al mondo a completare con successo un viaggio in solitaria senza scalo attraverso il Pacifico dal Giappone a San Francisco. Sessant'anni dopo, ha percorso la strada opposta.

Questa volta, la sua preparazione durante la pandemia di coronavirus è stata piena di incertezze riguardanti i requisiti dei vaccini, i test e altra logistica. «Era come camminare sul ghiaccio sottile», ha detto.

Kenichi Horie, 83 anni, sul suo yacht 4

Subito dopo la sua partenza da San Francisco, ha dovuto affrontare una tempesta, ma il tempo è migliorato gradualmente e a metà aprile, prima del previsto, ha raggiunto le Hawaii.

Verso la fine del tragitto ha dovuto combattere con un forte marea, ma venerdì ha scritto sul suo blog che ci era riuscito anche se era esausto, e che ha fatto un pisolino dopo essersi assicurato che il suo yacht era sulla strada giusta per il traguardo.

Il percorso di Kenichi Horie

Horie ha completato altri viaggi in solitaria su lunghe distanze, inclusa la navigazione intorno al mondo nel 1974. Nonostante la navigazione da solo, la tecnologia come il monitoraggio della nave e le comunicazioni gli hanno permesso di rimanere in contatto con la sua famiglia e altre persone durante il viaggio. «Immagino che il mio prossimo viaggio sarà ancora più divertente», ha detto.

Kenichi Horie, 83 anni Kenichi Horie, 83 anni, sul suo yacht 2