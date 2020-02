johnny depp malmenato

Valentina D’Amico per https://movieplayer.it/

La causa legale tra Johnny Depp e Amber Heard a una svolta dopo la diffusione di un audio, reso pubblico dal Daily Mail, in cui l'attrice prende in giro l'ex marito sostenendo che nessuno lo crederà mai vittima di violenza domestica.

La relazione burrascosa tra Johnny Depp e Amber Heard avrebbe avuto svolte impreviste in un audio telefonico del 2017 diffuso dal Daily Mail in cui l'attrice ammette di avere accessi di rabbia e di essere stata più volte violenta nei confronti di Depp. Non è chiaro se la Heard sia consapevole di essere registrata nel corso della telefonata.

amber heard e johnny depp

L'audio fa riferimento, tra le altre cose, alla lite avuta in Australia da cui Depp è uscito con un dito lacerato da una bottiglia rotta. Secondo la testimonianza della Heard, Depp si sarebbe ferito mentre era sotto l'effetto dell'ecstasy e avrebbe continuato a scrivere sms con il dito sanguinante, ma dall'audio messo agli atti Amber Heard ammetterebbe la violenza contro l'attore esclamando:

"Dì alla gente che è stata una lotta pari. Dì al mondo, Johnny Depp, io Johnny Depp, un uomo, anche io sono vittima di violenza domestica. Vediamo quanti ti crederanno" Ma Depp interrompe la discussione esclamando: "Non importa. Lotta pari un corno".

il dito di johnny depp

Amber Heard prosegue: "Perché sei più alto e più forte di me. Perciò se dico che pensavo che potessi uccidermi, non conta che tu hai reagito perdendo quasi il tuo dito. Non sto cercando di attaccarti, sto solo cercando di farti capire perché volevo chiamare il 911. Perché avevi le tue mani su di me dopo che mi hai gettato il telefono in faccia. La situazione è degenerata nel passato, e devo fermare questa follia prima di farmi male sul serio."

amber heard

Johnny Depp sembra infastidito da questa ricostruzione dei fatti e replica "Oh mio Dio. Credi davvero a tutto questo Amber? Ci credi?" per poi chiedere all'ex moglie: "Ci credi che sei violenta? Che mi hai fatto violenza?" Facendo riferimento a un incidente occorso tra i due, Amber Heard si rivolge al marito dicendo: "Mi dispiace di non aver messo la mano nel modo giusto, con uno schiaffo, ma ti stavo colpendo, non ti stavo dando un pugno. Babe, non ti ho dato un pugno".

amber heard amber heard johnny depp amber heard johnny depp amber heard johnny depp johnny depp bianca butti e amber heard ciocca di capelli di amber heard amber heard 1 johnny depp amber heard amber heard

La star di Aquaman prosegue continuando a sostenere che nessuno crederà alla versione del marito che sia lei ad averlo picchiato esclamando: "Sai che peso 50 chili? Non più, ma pesavo 50 chili... come potrei colpirti? O farti perdere l'equilibrio? Vai alla sbarra e dì 'Ha cominciato lei'. Sul serio? Non sono mai stato in grado di sopraffarti, questa è la differenza tra me e te ... c'è mondo intero, c'è una giuria e c'è un giudice che vedrà che c'è una differenza molto grande tra me e te."

A un certo punto della conversazione, Amber Heard ammette non solo di essere stata violenza, ma anche di aver raccolto prove dei presunti incidenti minacciando di intentare una causa legale contro di lui: "Non si tratterebbe di buttarti sotto l'autobus. Sai cosa sarebbe? Presenterei una documentazione, verrebbe registrato e, avrei la protezione per farlo. Ci sarebbero le dichiarazioni dei testimoni oculari, le prove. Tonnellate di prove. E ci vorrebbero anni ".