IACOBONI TWEET: "MARCUCCI, CAPOGRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO: 'NON C’È UN CONTE A TUTTI I COSTI'. BENE. CI SIAMO ARRIVATI". ORA C'È SOLO DA CONVINCERE L'AVVOCATO DI PADRE PIO, CHE SU FACEBOOK INVOCA UNA "PROSPETTIVA DI SALVEZZA NAZIONALE" E UN'ALLEANZA DI "LEALTÀ EUROPEISTA IN GRADO DI ATTUARE LE DECISIONI CHE PREMONO, PER APPROVARE UNA RIFORMA ELETTORALE DI STAMPO PROPORZIONALE". L'HA SCRITTO DAVVERO, ED È L'ULTIMO DISPERATO TENTATIVO PER CONVINCERE RESPONSABILI E FORZISTI...