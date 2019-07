LET’S TWEET AGAIN…ISOLA DELLE CORNA EDITION! TWITTATORI IN ESTASI PER L’ULTIMA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND”: “QUELLI DI PORNHUB SONO I PRIMI FELICI CHE SIA FINITO” – “CROLLO DI ACCESSI A PORNHUB. NE CONSEGUE COME I VERI E INDOMITI INTELLETTUALI ITALIANI SIANO I PIPPAROLI” - “PIÙ CHE UN PALO DELLA LUCE, SABRINA HA PRESO UN'INTERA CENTRALE ELETTRICA” – “IL GUERRIERO INDISCUSSO È SENZA DUBBIO GIULIO. UN UOMO CHE NONOSTANTE TUTTO È RIUSCITO FINO ALL'ULTIMO GIORNO A RESISTERE A QUESTO INFINITO CALVARIO” (VIDEO)

Vittorio sei un povero illuso se pensi che a Vanessa tu possa piacere davvero #TemptationIsland pic.twitter.com/60Ahn2RiEK — NeonDemon (@NeonIchigo) July 30, 2019

VOGLIO RICORDARTI COSÌ ILA NON DELUDERCI TI PREGO #TemptationIsland pic.twitter.com/qq0wxjgMxB — sofiaaaa (@BLA81597136) July 30, 2019

Guardo i vestiti e sto bene. Katia insegnaci la vita fotonica #TemptationIsland pic.twitter.com/uMBTctZQK5 — darth_nihil (@darth_nihil) July 30, 2019

e adesso dopo questa ho paura.

A Ilà, mi raccomando...#TemptationIsland pic.twitter.com/1bGV0Ih1wT — ladytrash (@ladytrash2) July 30, 2019

MasterBB@MasterAb88

temptation island 7

Clamoroso boom per la puntata speciale di #temptationisland che stravince la serata con 3,7 milioni e il 24,1%. Crescita monstre su un anno fa, quando la medesima puntata si fermo' al 16%. Gli italiani amano Temptation Island, gli italiani amano Filippo Bisciglia #ascoltitv

[Righetto]@Ri_Ghetto

Ragazzi sono sotto choc, lo speciale di Temptation ha fatto come una puntata normale: più del 24%. L’anno scorso aveva fatto il 16%. Ormai il programma è una certezza e un fenomeno cult.

temptation island 6

Valentinajz4@amalajz4

Quelli di Pornhub sono i primi felici che sia finito. #temptationisland

Stefano Palmieri@calcioepepe

#TemptationIsland Per rifarsi #Pornhub sta mettendo su la sezione #tentatorietentatrici

Domani smetto@il_gremlino

temptation island 8

Vi faccio notare che da oggi cominciano le ferie di Filippo Bisciglia. E dureranno 11 mesi circa. #TemptationIsland

Paola. @Iperborea_

Filippo Bisciglia sempre più professionale nella guida del racconto, adesso gesticola pure come Alberto Angela mentre spiega il cursus honorum a Roma. #TemptationIsland

temptation island 3

Trash Italiano@trash_italiano

Se prestate bene attenzione, durante lo speciale di #TemptationIsland potete sentire in sottofondo la stampante mentre stampa i contratti Fitvia.

Trash Italiano@trash_italiano

Maria, ma noi vogliamo vedere le scene inedite, tipo i momenti delle telecamere di servizio con luminosità 100%, oppure Giulio mentre va all'Unicredit ad incassare l'assegno mariano. #TemptationIsland

temptation island 16

Trash Italiano@trash_italiano

LA SCENA DEL TENTATORE GIULIO CHE MOLLA L'INCARICO NONOSTANTE SIA PAGATO PER CORTEGGIARE (LA MILF SABRINA) MERITA ALMENO UN OSCAR E LA PROIEZIONE NEI CINEMA COME PER L'ANNIVERSARIO DI TITANIC. #TemptationIsland

tizia drag queen@disvappointed

povero Giulio, deve sopportare questa vecchiaccia che di testa dimostra 15 anni #TemptationIsland #temptation

temptation island 15

RamaTrash@RamaTrash8

#Temptationisland E CORRI nel pinnettu e guarda Sabrina che da morsi a Giulio, che prova a baciarlo, che entra nella sua camera, che acchiappa alla fine un gran palo, BELLISSIMO

BIZZLE ?@HelenGreenxD

Più che un palo della luce, Sabrina ha preso un'intera centrale elettrica con Giulio#Temptation

Nanà@Nanatv2018

Ma le altre che chiedono a Sabrina consigli sull’amore quando lei c’ha 40 anni, sta con uno dieci anni più giovane e ora pensa che Giulio, altro trentenne, possa provare davvero un interesse per lei. Questa è poesia. #temptation #temptationisland #Themptation

temptation island 14

Trash Italiano@trash_italiano

CIOÈ È DOVUTO INTERVENIRE FILIPPO IL GUIDATORE DI RACCONTI PER SALVARE NUNZIA DALL'IMBARAZZO TOTALE. #TemptationIsland

Trash Italiano@trash_italiano

Nunzia, il problema è che secondo me hai deluso anche Maria. E quello non si sistema. Si può riparare, come un vaso, ma non sarà mai lo stesso. #TemptationIsland

temptation island 13

ed sheeran@Checca79536785

KATIA UN MESE DOPO: “VITTORIO MI MANCA MA POI VADO A FARE SHOPPING” #TemptationIsland

Davide@HuertDeAuteuil

“Vado a far shopping, una volta che guardo i vestiti sto bene quindi... si sì, vestito, tacchi, i miei capelli fotonici” IL GENIO. FANCULO AGLI UOMINI, KATIA INSEGNACI AD AVERE LA TUA AUTOSTIMA, INSEGNACI A VIVERE. #TemptationIsland

FËDE@FedePerlman

temptation island 12

ILARIA IDOLA INDISCUSSA DI QUESTA EDIZIONE, NON CI È CASCATA E HA LASCIATO DEFINITIVAMENTE QUEL PEZZENTE DI MASSIMO #temptationisland

RamaTrash@RamaTrash8

CMQ RIPETIAMO TUTTE ASSIEME:

JAVIER QUANTO SEI BONO

JAVIER QUANTO SEI BONO

JAVIER QUANTO SEI BONO

JAVIER QUANTO SEI BONO

JAVIER QUANTO SEI BONO

JAVIER QUANTO SEI BONO

#temptationisland

temptation island 17

Rigagnolo@Rigagnolo

Durante #TemptationIsland (che, solo per essere in trend topic con l'hashtag errato #TempationIsland, fa capire chi sia lo spettatore medio) c'è un crollo di accessi a #Pornhub. Ne consegue come i veri e indomiti intellettuali italiani siano i pipparoli.

RamaTrash@RamaTrash8

Quando sai tutto a memoria, ma devi obbligatoriamente vedere tutto lo speciale #TemptationIsland , prima di scoprire se le coppie si son riunite o no.

Penelope@Penelop415

Io che guardo i riassunti di ogni coppia conoscendoli a memoria #temptationisland

RamaTrash@RamaTrash8

Il guerriero indiscusso di #TemptationIsland è senza dubbio Giulio, (il tentatore single della fidanzata milf Sabrina). Un uomo che nonostante tutto è riuscito fino all ultimo giorno a resistere a questo infinito calvario. GRANDE GIULIO.

temptation island 10

Panda@LuckySweetPanda

#TemptationIsland Giulio che guarda il cameramen in cerca di aiuto

RamaTrash@RamaTrash8

#TemptationIsland Cmq Giulio ha avuto più morsi da Sabrina che da tutte le zanzare che esistono al mondo in 30 anni.

msromeo@msromeo3

“Ti pagano....pensa che ti pagano e resisti!” #TemptationIsland

@ellesnope

temptation island 1

Nella testa di Giulio: ‘resisti resisti pensa al trono a settembre resisti’ #TemptationIsland

RamaTrash@RamaTrash8

CHI DIMENTICA È COMPLICE. #Temptationisland

Lele@Lelemissy

Trova la differenza #TemptationIsland

temptation island 1 5

Michele@yeahitsmicky

anche noi ci meritiamo un Javier che ci guarda come guarda Ilaria nella vita #TemptatioIsland

Michele@yeahitsmicky

Ilaria scarica Massimo e prenditi stó figo di Javier che ci guadagni in tutto e per tutto #TemptationIsland

temptation island 1 4

~La Zì@bobo_mimo

"Me pare un merluzzo" ... Ah Massimo ma te sei visto in faccia #Temptationisland

Fabrizio Valerio@frabiziovalerio

JAVIER PORTAMI AL MARE, PORTAMI A STRUSCIARE, PORTAMI DOVE TI PAREEE #TemptationIsland

RamaTrash@RamaTrash8

temptation island 1 3

In questa edizione ci son state tante figure di merda, ma mai NESSUNA supererà questa. #Temptationisland

Vals @valequeen99

Filippo Bisciglia aka Manzo Fotonico and Queen Katia #TemptationIsland

