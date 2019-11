LET’S TWEET AGAIN! - “CHIABOTTO: ‘LA MIA NON È EVASIONE’. SI È SOLO EVOLUTA DA MISS ITALIA A MISS EQUITALIA” – “MA GILETTI HA UNA RELAZIONE O SPERA DI AVERLA CON LA BORSELLI?” - “LO SAPPIAMO TUTTI QUAL È L’APICE DELLA CARRIERA DI HOARA…” (SPOILER: “PANAREA”)

tweet sulla chiabotto

Soppressatira@Soppressatira

Cristina Chiabotto: «Mi son fidata delle persone sbagliate, la mia non è evasione». Si è solo evoluta da Miss Italia a Miss Equitalia.

#chiabotto

Prugna@opificioprugna

+++ Ultim'ora +++ Cristina #chiabotto eletta Miss Guardia di Finanza.

Matteo Capponi@pirata_21

Cristina #Chiabotto ha debiti col Fisco per 2,5 milioni di euro. Adesso fa ancora più "plin plin".

sergio arcuri hoara borselli in vita da paparazzo 1

Antonio Paladino@Paladino70

Oggi abbiamo scoperto che quella che pubblicizzava l'acqua che fa fare tanta PLIN PLIN, deve dare al Fisco tanti DIN DIN. #Chiabotto

@ilvocio

Chiabotto indebitata col fisco, ex Miss in tribunale. Mi sa che adesso più che uccelli sono proprio cazzi.

Dar_rie @dar_riee

Cristiana Chiabotto ha un buco da 2.5 milioni di euro. Figuriamoci l’altro. #CristinaChiabotto #Chiabotto #Fisco #28Nov

tweet sulla chiabotto 1

@Twittoria1965

Cristina #chiabotto ha evaso il fisco per 2 mln e mezzo di euro. Per un corso di dizione le sarebbe servito molto di più.?

Antonio Iannantuono@iannantuono_a

Date il #BlackFriday alla #Chiabotto

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

hoara borselli

Che poi quello che mi stupisce è che negli ultimi anni, nonostante non abbia fatto più nulla di grosso, Cristina Chiabotto abbia guadagnato 250 mila euro l'anno

Wonder Woman @Ainely88

hoara borselli 4

La Chiabotto ha accumulato debiti con lo Stato per 2,5 milioni di euro. È stata inserita nel programma di salvaguardia previsto dalla legge anti suicidi.

Elliot Spencer@Helliot_Spencer

Cristina Chiabotto può avvalersi della cosiddetta legge "salva-suicidi"; lo ha stabilito il giudice Buffoni. Da Paperopoli é tutto, a voi la linea.

tweet sulla chiabotto 2

Marina101902 @marina101902

400 invitati al matrimonio e lo Stato le applica il decreto salva suicidi . Ok .

Paul Lamanski @PaulLamanski

Cristina Chiabotto deve 2.5 milioni di euro al fisco? Nessun problena. Basta iscriversi nella Lega e avrà il pagamento dilazionato in 80 anni.

hoara borselli panarea 1

Il Burocrate@il_burocrate

Dalla storia dei 49milioni della Lega e da quella di Cristina Chiabotto che ha evaso 2milioni di euro c’è da estrapolare una massima: In Italia, se evadi enormi cifre, sei protetto perchè lo Stato è interessato a rientrare dell’evaso. Se tali cifre non puoi evaderle sei fregato.

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ci meritiamo 2 ore di #live #noneladurso sul caso Cristina Chiabotto

Marco Belotti @marcobelotti14

Off-Topic di #QuartaRepubblica

tweet sulla chiabotto 3

Ogni puntata che passa, Hoara Borselli è sempre più gnocca.

Paolo Soprano@paolosoprano

Dopo "Hoara Borselli epidemiologa" della scorsa settimana, oggi abbiamo "HB giurista e semiologa" #QuartaRepubblica

Dark @v2Dark

tweet su hoara borselli

L'estrema destra riparta da #HoaraBorselli e dai suoi spaventosi discorsi su migranti, extracomunitari e poveri poliziotti indifesi. Almeno chiarisce bene da che parte (non) stare. #QuartaRepubblica

Walter Yang @WalterSylarYang

Su Rete4 c'è Hoara Borselli che parla delle forze dell'ordine che arrestano i clandestini che commettono reati e dei magistrati che li scarcerano perché "li giudicano incapaci di intendere e di volere". Sto pensando di bestemmiare in aramaico perché penso renda meglio.

hoara borselli panarea

massimo righini@massimorighini

Hoara Borselli ci racconta l’immigrazione. È la fine!

Mela Verde @MelaVerde1

Il senso di #HoaraBorselli a #NonelArena???

Massimiliano@Mistercx1807

CHIABOTTO

Ma Giletti ha una relazione o spera di averla con la Borselli? La invita sempre anche se non c'entra nulla... Per niente preparato poi il discorso della Borselli che cita la prima rissa in Parlamento di 60 anni fa #nonelarena

Paolo Chiariello@paolochiariello

La #Chiabotto deve 2,5 milioni al #Fisco ma...accede alla legge salva suicidi

Cittadino Imperfetto@zirconet

Dispiaciuto per l'improvvisa indigenza erariale di Cristina Chiabotto attendo numero verde per donazione in solidarietà.

panarea hoara borselli 2

UmaTrauma@UmaTrauma

Ciao Chiabotto voglio ricordarti così. Come iena, paladina della giustizia

Belvacritica@belvacritica

alessia merz e hoara borselli panarea

Lo sappiamo tutti qual è l’apice della carriera di Hoara Borselli. #vienidame

