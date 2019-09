LETTERA DA MILANO - PARATA DI PER-VESTITI AL FASHION SHOW DI DOLCE & GABBANA AL METROPOL - TRAFFICO IN TILT A CAUSA DI UN’ONDATA DI ECCENTRICHE PAZZARIELLE MULTIGENDER CON IN MANO L’INVITO GHEPARDATO - IL COLPO D’OCCHIO ERA QUELLO DI UN “PIGIAMA PARTY STREET”: VEDERE GALLERY PER CREDERE - I VELENI MILANESI: “DOLCE E GABBANA SONO IL CONTRARIO DEL VINO. INVECCHIANDO PEGGIORANO. UNA VOLTA ALLA LORO SFILATA POTEVI INCONTRARE ANCHE KEVIN KOSTNER. ADESSO, INVECE…”

Lettera di Marco Gregoretti a Dagospia

Detto in checchese, davanti al Metropol di viale Piave a Milano: “Dolce e Gabbana sono il contrario del vino. Invecchiando peggiorano. Una volta alla loro sfilata potevi incontrare anche Kevin Kostner. Adesso, invece guarda…”. Sì, certo. Però dall’una dopopranzo di domenica, oggi, tra piazza Tricolore e Porta Venezia il traffico è andato in tilt perché mentre all’interno del teatro si assegnavano i posti per l’attesissimo evento fashion delle 14, il pubblico in arrivo e in coda, con in mano l’invito ghepardato, dava vita al primo involontario pigiama party street della storia della moda.

In un crescendo di “Ma chi c… è questa?”, almeno 104 fotoreporter contati, bloccando perfino i sempre più isterizzati autisti del tram numero nove, invadevano le rotaie dove, sotto lo sguardo perplesso e ammirato di giovani donne immigrate, posavano maschietti e maschioni in nero e in nero vernice, ma anche sgargianti, fucsia, rosa, turchese, in boxer e in babydoll, neodepressi e “ti faccio tutto quello che vuoi”, oltre a blogger cinesine, olandesine, dell’Europa dell’Est, da 75 mila follower in su.

La più famosa, a quanto pare, sarebbe una ragazza con calze di pelle rossa che da sole varrebbero un costumino casalingo sexy e che si fa chiamare Godrina Apostol. E poi: tenute da Sherlock Holmes, da Pierrot, da confettini azzurri e rosa, camice da notte floreali, maglioncini pigiamosi argentati, kimono con allegato chihuahua attaccato a un guinzaglio di visone lungo due metri, sete da lettone con disegnini cachemere, sete con i bordini arrotondati tipo pigiami Calida, vestaglie colorate, giacche da casa con stemmini araldici, pantofole come fossero gattini dipinti.

Per chi non era in pigiama, stile Frida Kahlo dappertutto e interpreti al silicone, per lui e per lei: si può essere Barbie e Ken anche in quarta età. Dunque, tra il derby di sabato sera, il contemporaneo concerto di Jovanotti all’aeroporto di Linate, e il pigiama party di Dolce e Gabbana, Milano ha vissuto uno straordinario week end da paura… Pensando con un po’ di nostalgia ai fine settimana con Gabriele Albertini e le sue mutande di cachemere, per l’appunto griffate D and G.

