CALL CENTER

Cara redazione vi porto a conoscenza di una truffa in corso in queste ore. Ti chiamano sul telefono fisso spacciandosi per operatori Telecom, dicendo che la promozione attivata al momento della sottoscrizione del contratto è scaduta, e che dal mese successivo l'importo triplicherà. Chiedono dati personali e della bolletta preannunciando l'invio di una fattura da pagare, facendo pressione per non rischiare la disattivazione della linea telefonica. A questo proposito consiglio di non dare alcun dato o codice.

chiamate indesiderate call center 9

Ho chiamato immediatamente il mio gestore per inoltrare una rimostranza e sono stato informato che c'è un tentativo di raggiro in atto da parte di truffatori che si spacciano per Telecom. Sono convinto che molti utenti meno scafati di me, cascheranno in questo raggiro. Immagino che il trucco stia in questi termini: a qualcuno arriverà la bolletta da oltre 60 Euro pensando che si tratti di Telecom e la pagherà. Altri certamente si troveranno con il cambio di operatore non voluto. Qualcuno può dare le corrette informazioni per evitare alle persone di trovarsi in situazioni spiacevoli?

Antonio Montoro