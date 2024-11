LEVATEJE LA SANGRIA! – QUELLO SVALVOLATO DI MIGUEL BOSÉ FA IL COMPLOTTARO SULL’ALLUVIONE A VALENCIA: “È IL RISULTATO DELLE PRATICHE INCONTROLLATE DI INGEGNERIA CLIMATICA E SCIE CHIMICHE CHE CAUSANO DOLORE, SOFFERENZA E POVERTÀ” – “IL GOVERNO È UN GRUPPO DI DELINQUENTI. LA GENTE DEVE SVEGLIARSI UNA VOLTA PER TUTTE. IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NON ESISTE. VOGLIONO SOLO…”

miguel bosè

Cambiamenti climatici? Macché. Catastrofi come quella che nei giorni scorsi si è abbattuta su Valencia, provocando oltre 200 morti e decine di migliaia di sfollati, sono il risultato delle «pratiche incontrollate di ingegneria climatica, scie chimiche o HAARP, che causano solo dolore, sofferenza e povertà».

Ne è convinto Miguel Bosé, che ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui si dice «devastato per la catastrofe avvenuta a Valencia, Cuenca e Albacete». Il cantante spagnolo rivela di essere «furioso e pieno di rabbia» e incolpa il governo spagnolo – «un gruppo di delinquenti», niente meno – della tragedia avvenuta a Valencia.

maltempo in spagna foto lapresse 9

Nel suo sfogo social, in gran parte sgrammaticato e scritto interamente in caps lock, Miguel Bosé invita a diffidare di chi incolpa i cambiamenti climatici per quanto accaduto in Spagna. «La gente deve svegliarsi una volta per tutte e smettere di pensare che tutto questo sia dovuto al cambiamento climatico, prima chiamato riscaldamento globale. Non esiste niente del genere.

Vogliono venderci qualcosa che non esiste e che loro stessi provocano per lucrarci ancora una volta, com’è successo già con vaccini e mascherine durante la pandemia», scrive il cantante su Instagram.

maltempo in spagna foto lapresse 8

[….] Ma lo sfogo social di Miguel Bosé non si ferma al negazionismo climatico. «Chiedo a tutti di alzare la voce per mettere fine all’Agenda 2030, che favorirà un’élite interessata solo a distruggere tutto ciò che per generazioni intere famiglie in campagna e in città hanno costruito con innumerevoli sforzi». Il riferimento qui è all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, un programma di azioni adottato dall’Onu nel 2015 per lo sviluppo sostenibile, la pace e la lotta alla povertà. L’iniziativa è finita nel mirino di diversi ambienti complottistici, che – come Miguel Bosé – sospettano l’esistenza di un oscuro disegno non meglio precisato.

