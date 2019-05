10 mag 2019 12:25

LI RICONOSCETE? – SONO TALMENTE FAMOSI CHE L’ARTISTA SPAGNOLA COCO DAVEZ HA REALIZZATO UN’INTERA COLLEZIONE DI RITRATTI DI PERSONAGGI CELEBRI SENZA VOLTO PER DIMOSTRARE CHE, A VOLTE, NON SERVONO DUE OCCHI E UNA BOCCA PER DARE UN’IDENTITÀ A UNA SAGOMA – METTETEVI ALLA PROVA!

DAGONEWS personaggio 9 Molte celebrità dichiarano di perdere l'anonimato una volta diventate famose. È il prezzo del successo che va pagato e che rende questi personaggi riconoscibili anche senza volto. Lo dimostra l’artista spagnola Coco Davez che ha avuto l’idea di tratteggiare il profilo di alcune celebrities senza però disegnarne il volto. Il risultato? Questi personaggi sono talmente famosi che sono riconoscibili ugualmente. personaggio 8 L’idea le venne in mente dopo aver fatto un ritratto di Patti Smith: ne cancellò solo il viso, ma si accorse che era perfettamente riconoscibile anche in quel modo. Adesso le opere di Davez sono esposte alla Maddox Gallery di Londra fino alla fine di maggio. Ma voi sareste in grado di riconoscere questi personaggi famosi? Se volete un aiutino le soluzioni sono in fotogallery. personaggio 7 personaggio 5 personaggio 4 personaggio 24 personaggio 3 personaggio 23 personaggio 22 personaggio 21 personaggio 20 personaggio 19 personaggio 2 personaggio 16 personaggio 18 personaggio 1 personaggio 10 personaggio 11 personaggio 12 personaggio 13 personaggio 14 personaggio 15 personaggio 17 personaggio 6