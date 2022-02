LIBERATE CARLO D’ATTANASIO! - IL 52ENNE ABRUZZESE SI TROVA DA 18 MESI IN CARCERE, IN CONDIZIONI TERRIBILI, IN PAPUA NUOVA GUINEA. PARTITO PER FARE IL GIRO DEL MONDO DA SOLO IN BARCA A VELA, È ACCUSATO DI ESSERE UN TRAFFICANTE DI DROGA E DI AVER IMPORTATO 611 CHILI DI COCAINA - LUI PERÒ SOSTIENE CHE LE PROVE SIANO INCONSISTENTI E ACCUSA LA DIPLOMAZIA ITALIANA E LA FARNESINA DI AVERLO LASCIATO SOLO - VIDEO: IL SERVIZIO DELLE IENE

IL SERVIZIO DELLE “IENE” SU CARLO D’ATTANASIO

CARLO, DA 18 MESI ABBANDONATO IN UN CARCERE DELLA PAPUA NUOVA GUINEA

Da https://www.iene.mediaset.it/

Carlo D'Attanasio, 52 anni, dopo aver deciso di fare il giro del mondo da solo in barca a vela (senza sapere nulla in partenza del Covid), si trova da 18 mesi in carcere in condizioni terribili in Papua Nuova Guinea, in Oceania.

L'accusa: importazione di 611 chili di cocaina. Con Antonino Monteleone vi raccontiamo come le accuse sembrano inconsistenti e come non sarebbe stato aiutato dall'Italia, a partire dal console che non parla italiano. Noi proviamo ad aiutarlo

ABRUZZESE PARTE PER GIRO DEL MONDO IN BARCA A VELA E LO ARRESTANO IN PAPUA NUOVA GUINEA

Da https://abruzzo.cityrumors.it/

Carlo D’Attanasio, 52 anni, abruzzese nato ad Ortona ma pescarese d’adozione, è detenuto da 18 mesi in Papua Nuova Guinea in Oceania con l’accusa di aver importato 611 chili di cocaina.

Ne ha parlato ieri sera la trasmissione “Le Iene” su Italia 1, ascoltando le parole di Carlo e sottolineando come inconsistenti le prove a suo carico, tanto è stata riformulata una nuova ipotesi di reato. La droga è stata rinvenuta in un aereo caduto nei paraggi, con non molto chiara vicenda su come si sia arrivati poi al nome di D’Attanasio.

Il 52enne ha tentato più volte il giro del mondo in barca a vela, salpando di nuovo poco prima esplodesse nel mondo la pandemia di Covid 19.

D’Attanasio ha anche denunciato scarso aiuto dalle autorità italiane, in particolar modo dal console.

