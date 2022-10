LA LINGUA(GLOSSA) BATTE DOVE IL DENTE DUOLE - NUOVA PUNTATA DELLA SOAP OPERA DEL PRINCIPE GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA E DEL’EX AMANTE TANYA YASHENKO – DALL'ORDINANZA CHE HA IMPOSTO ALLA MODELLA BIELORUSSA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALL'UOMO (OBNUBILATO DALLA FESSA E SPENNATO) È EMERSO CHE LEI LO AVEVA TEMPESTATO CON 110 MILA MESSAGGI – LUI IN UN ANNO AVEVA SPERSO 600 MILA EURO PER LEI CHE, ANCHE QUANDO IL PRINCIPE S’ERA RIVOLTO AI GIUDICI, CONTINUAVA A MINACCIARLO E IRRETIRLO: “STO TORNANDO A ROMA, COSÌ…”

Giuseppe Scarpa per “la Repubblica – Edizione Roma”

"Sto tornando a Roma. Così ritiri la querela" anche perché "quando ti ho denunciato io per le molestie ti ho informato subito. E tu?". La modella bielorussa Tatsiana Yashchanka è categorica. Lucida follia. I due si querelano e devono dirselo. Questa la sua tesi.

È arrabbiatissima mentre tempesta di messaggi Giacomo Bonanno di Linguaglossa. È il 7 gennaio 2022, è appena esploso sui giornali il caso giudiziario che la riguarda: la ragazza sta spolpando il patrimonio del ricco principe romano. L'uomo, alcuni mesi prima, in un momento di lucidità, aveva deciso di depositare un esposto contro la donna. Ma adesso (a gennaio) è di nuovo in pugno della Yashchanka. Lei vuole che revochi tutto. "La remissione di querela non costa nulla", aggiunge. "Puoi provare a toglierla", lo incalza. "A tali sollecitazioni Giacomo risponde che toglierà la querela".

Il dato emerge dall'ordinanza del gip che ha imposto alla ragazza il divieto di avvicinamento al nobile a partire dal 13 giugno. È stata "diffamata la mia immagini sui giornali", le scrive.

In quei giorni, i primi di gennaio, diversi cronisti cercano di intervistare Linguaglossa e "Tatsiana pretende di ascoltare le conversazioni che Giacomo ha un con un giornalista che lo contatta per scrivere un articolo sulla sua storia, cosa che ottiene perché Giacomo mentre utilizza il cellulare (in viva voce, ndr) la chiama dall'utenza fissa", annota il gip Corrado Cappiello.

Un controllo totale insomma che prosegue durante l'indagine della procura. I primi di febbraio la modella "dà indicazioni al principe su come comportarsi in occasione di un interrogatorio con gli investigatori e anche durante il colloquio con un consulente nominato dal pm, inviandogli dei test da studiare".

Il nobile da anni attraversa un momento delicato. È fragile. A Yashchanka, a quanto pare, non importa. O forse non si accorge dello stato in cui versa, diversamente da quanto certificano i consulenti nominati dagli investigatori. I soldi, però, dal conto corrente di Linguaglossa volano verso quello della modella, assieme ad una Mercedes e ad un anello di diamanti da 85 mila euro. Un dono, gentilmente offerto, per chiederle di sposarlo. Una domanda di matrimonio rimasta inevasa.

Contemporaneamente, il patrimonio di Linguaglossa, viene preso d'assalto. In un anno di relazione la vittima ha speso per la su "amata" 600 mila euro. Una cifra spropositata che non gli ha evitato la critica, da parte della donna, di essere un "tirchio", perché è normale per un uomo - le diceva - pagare tutto alla sua signora".

Il principe è andato in bancarotta. La donna però non molla la presa. Ecco cosa accade il 18 dicembre del 2021, il nobile (difeso dall'avvocato Armando Fergola) deve sostenere le spese anche dei genitori della modella: "la Yashchanka chiede chiarimenti al Bonanno di Linguaglossa sui motivi per cui la carta di credito in uso alla propria madre non abbia funzionato, pretendendo che ne venga aumentato il plafond a 6.500 euro".

A questo punto è chiaro il gioco a cui gioca la donna. Gli stessi carabinieri di piazzale Clodio sfogliando le chat tra i due capiscono lo schema: "Oltre 110mila messaggi a partire dall'ottobre del 2019 - si legge nell'ordinanza - Dalla lettura delle stesse è evidente che la modella alterna ciclici momenti di avvicinamento a Giacomo a cui seguono minacce di brevi interruzioni della loro relazione". Per ritornare assieme c'è sempre e solo una strada. "Il Bonanno è indotto a sostenere spese per la fidanzata".

Ma non è tutto Yashchanka vuole esercitare un controllo totale sul suo uomo: "pretende che mantenga attiva la localizzazione del dispositivo cellulare rimproverandolo nei casi in cui non lo fa. Esige di partecipare alle transazioni per gli accordi separativi della ex moglie, avendo particolare attenzione per la riduzione delle spese di mantenimento da riconoscere ai figli".

Insomma per il gip ci sono pochi dubbi "la persona offesa è stata intaccata sensibilmente nelle proprie finanze da quando ha instaurato la relazione squilibrata con l'indagata. Yashchanka consapevole del disturbo e della vulnerabilità dell'uomo lo ha indotto a compiere disposizioni patrimoniali accompagnate dallo spauracchio di una interruzione della loro relazione". Adesso la loro relazione è finita. Il conto corrente del nobile sta già meglio.

