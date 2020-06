LIVIN’ LA COVIDA LOCA A TRASTEVERE: COSI’ SABATO NOTTE PIAZZA TRILUSSA E’ DIVENTATA UNA DISCOTECA (ABUSIVA) A CIELO APERTO - CON LA MOVIDA SELVAGGIA, È TORNATO LO SPACCIO DI FUMO E COCAINA. SENZA CONTARE LA RISSA DA FAR WEST IN PIAZZA SAN COSIMATO: ESPLODE LA RABBIA DEI RESIDENTI – “NON SI PUÒ ANDARE AVANTI COSÌ: LA SINDACA E IL PREFETTO FORSE VIVONO UN'ALTRA REALTÀ” - VIDEO

-

Marco Pasqua per “il Messaggero”

trastevere

Il dj arriva quando la folla festante, già alticcia, ha bisogno di trasformare l'energia e l'entusiasmo alcolici nelle danze sfrenate tipiche di un sabato notte. Zaino in spalla, venti anni o poco più, si accomoda sulla scalinata della fontana dei Cento Preti, in piazza Trilussa, ed estrae l'occorrente per il suo specialissimo one man show, che punta ad assecondare centinaia di persone, turisti e, soprattutto, tanti under 21.

Consolle e casse, si siede e inizia a mixare, da vera star: piazza Trilussa diventa così, in pochi minuti, una discoteca (abusiva) a cielo aperto, nell'indifferenza di chi dovrebbe evitare questo genere di assembramenti. Perché non ci sono solo la calca e la ressa di quanti come in una pista da ballo qualsiasi fanno a gara per scatenarsi davanti al dj, ma c'è anche il mancato utilizzo delle mascherine.

Del resto, come indossarle, con quelle bottiglie di alcol acquistate e consumate (spesso anche oltre gli orari consentiti) da quest'orda danzante? Così, mentre le discoteche devono aprire il primo luglio (con tutte le misure di sicurezza del caso), c'è chi ha pensato di far da sé, sfruttando piazze, folle e alcol complice l'assenza di controlli e dando vita a questa pericolosa nightlife totalmente fuorilegge e a rischio contagi da coronavirus. E l'emergenza sicurezza non riguarda solo piazza Trilussa.

trastevere

«I ragazzi che arrivano con i cellulari e, tramite wifi, li collegano alle casse, ci sono anche in via della Cisterna, a partire dalle 19 racconta una residente La musica inizia a quell'ora». Ballano, ma non solo. A Trastevere, con la movida selvaggia, è tornato lo spaccio: fumo e cocaina. A venderla non sono sempre e solo adulti: spuntano anche molti giovanissimi, che puntano ai loro coetanei.

«Non hanno paura di niente continuano i residenti e neanche devono più nascondersi. Le forze dell'ordine ogni tanto si vedono ma è evidente che questo non basta». Ne è convinta anche Dina Nascetti, presidente del comitato di quartiere Vivere Trastevere: «I controlli non ci sono più, la situazione ormai è fuori controllo. Ogni weekend ricevo chiamate da residenti che non ce la fanno più. Così siamo stati lasciati soli». Di movida si è anche parlato nel consiglio del I Municipio, come spiega il consigliere dem, Giorgio Carra: «La situazione nel rione rimane delicatissima.

trastevere

Abbiamo approvato un atto che chiede, nel caso di Trastevere, forze dell'ordine fisse e mobili specie nei fine settimana. Non è tollerabile questo stato di anarchia». Parere condiviso dal collega, Stefano Marin: «Non si può andare avanti così: la sindaca e il prefetto forse vivono un'altra realtà. E' ora di ritirare definitivamente i permessi ai locali che non rispettano le leggi in materia di somministrazione».

SCENARI ANALOGHI

Da via della Cisterna a piazza San Calisto, lo scenario è analogo: ci sono sciami incontrollati di giovanissimi che dopo mezzanotte sono quasi sempre sbronzi. Riescono a rimediare l'alcol dai minimarket che non dovrebbero vendere alcol e, invece, ignorano i controlli (anche se lo scorso weekend i vigili ne hanno sanzionati alcuni).

movida trastevere 7

In piazza San Cosimato scoppia una rissa: giovanissimi si affrontano a pugni e calci, urla e tanto spavento da parte di chi è costretto ad assistere impietrito a quella scena dalle finestre di casa. «Un tempo c'erano dei presidi fissi e, comunque, vedevamo più agenti in strada: ora sembra che abbiano rinunciato ad arginare questa movida che ci toglie il sonno», dicono alcuni residenti che, in queste ore, hanno anche presentato un esposto denunciando tutte le situazioni di pericolo e di degrado.

movida trastevere 1 movida trastevere 4