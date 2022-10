LOCALISMO SENZA LIMITISMO - IL COMUNE DI UDINE SPENDE 88MILA EURO PER INSTALLARE 100 CARTELLI STRADALI CON LE INDICAZIONI IN ITALIANO E FRIULANO - LA SEGNALETICA VERRÀ INSTALLATA ENTRO QUALCHE MESE - IL VICENSINDACO: "NE APPROFITTEREMO PER RIMETTERE A NUOVO ANCHE ALCUNE TABELLE DANNEGGIATE, VETUSTE O SUPERATE"

CARTELLI STRADALI IN FRIULANO

Articolo di "il Messaggero Veneto" pubblicato da Silvia Di Paola per "La Verità"

Il Comune di Udine spende 88.000 euro per 100 cartelli stradali in friulano. «Cjase circondaril» per il carcere di via Spalato. «Autoparcs» per i parcheggi e «cjistiel di Udine» per il monumento simbolo della città.

CARTELLI STRADALI IN FRIULANO

Sono le indicazioni che entro qualche mese gli automobilisti troveranno sulla cartellonistica stradale «in centro e nella prima periferia», come ha spiegato il vicesindaco Loris Michelini, che ha portato in giunta una delibera con la quale il Comune dà il via libera all'installazione di un centinaio di tabelle bilingui, in italiano e friulano. «Ne approfitteremo per rimettere a nuovo anche alcune tabelle danneggiate, vetuste o superate», ha spiegato Michelini. [Messaggero Veneto]

CARTELLI STRADALI IN FRIULANO