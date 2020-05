11 mag 2020 20:19

IL LOCKDOWN NON BLOCCA I NAZISTELLI – A SAN DIEGO UNA COPPIA VIENE FERMATA IN UN SUPERMERCATO CON INDOSSO UNA MASCHERINA CON UNA SVASTICA – DOPO ESSERSI RIFIUTATI DI SOSTITUIRLA, SONO INTERVENUTI GLI AGENTI: “È OFFENSIVA, TOGLIETELA” – LA RISPOSTA DEI DUE IDIOTI: “PER NOI SONO OFFENSIVA LE BANDIERE LGBT NON PER QUESTO CHIAMIAMO GLI AGENTI” – LA SCORSA SETTIMANA IN CITTÀ SI AGGIRAVA UN NOSTALGICO INCAPPUCCIATO DEL KU KLUX KLAN… - VIDEO