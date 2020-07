IL LOCKDOWN DEGLI SCORSI MESI POTREBBE AVER AVUTO EFFETTI SULL’ATTIVITÀ SISMICA DELLA TERRA - NEI MESI SCORSI LA SUPERFICIE DEL PIANETA È DIVENTATA INSOLITAMENTE CALMA E SILENZIOSA - LO STUDIO HA RACCOLTO DATI DA 268 STAZIONI DI RICERCA E HA VISTO UN EFFETTO DI SPEGNIMENTO QUASI OVUNQUE…

Alice Mattei per https://it.businessinsider.com/

Quattro mesi di silenzio, quasi assoluto: è un evento che non si era mai verificato, e che forse non si ripeterà mai più quello degli scorsi mesi di lockdown. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Science da una serie insolitamente vasta di autori (76 scienziati di 27 paesi, che vanno dalla Norvegia alla Nuova Zelanda) la superficie della Terra è diventata insolitamente calma e silenziosa negli ultimi mesi. “Non ti aspetteresti che una malattia si manifesti su un sismometro”, ha detto la coautrice del rapporto Celeste Labedz, dottoranda in geofisica al California Institute of Technology.

Lo studio ha raccolto dati da 268 stazioni di ricerca e ha visto un effetto di spegnimento quasi ovunque. Sono arrivate notizie da Turchia, Cile, Costa Rica, Canada, Australia, Iran e persino dal piccolo Lussemburgo, così come da molte altre nazioni. Alcuni sismometri si trovano in centri urbani affollati e campus universitari; ma altri si trovano in remote aree desertiche o montane.

SISMOGRAFO

L’effetto è stato più drammatico in Sri Lanka, dove una stazione ha visto una riduzione del 50% del rumore di fondo. Nel Central Park di New York City, il calo notturno è stato del 10 percento. Le posizioni remote non hanno visto un effetto di spegnimento perché non vengono normalmente colpite dall’attività umana.