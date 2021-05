LA LOMBARDIA CAMBIA PASSO – LA CAMPAGNA VACCINALE NELLA REGIONE PROCEDE A RITMO SOSTENUTO: IL 30 APRILE È STATO IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO SOPRA LE 100 MILA DOSI SOMMINISTRATE. CON QUESTE CIFRE, LA LOMBARDIA È LA REGIONE CHE TRASCINA LA CAMPAGNA VACCINALE IN ITALIA (INSIEME AL LAZIO). DALLE 18 DEL PRIMO MAGGIO PRENOTAZIONI APERTE AI 16-49ENNE FRAGILI. IERI IN ITALIA 12.965 NUOVI CASI E 226 MORTI. SONO STATE SUPERATE LE 20 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI DI VACCINO…

I nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore sono stati 12.965, in calo rispetto a ieri quando erano stati 13.446, per un totale di 4.035.617

dall'inizio dell'epidemia. I morti sono 226, in calo rispetto ai 263 di ieri. Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 338.771. Il tasso di positività è del 3,4% (ieri era al 3,9%).

Il numero degli attualmente positivi è di 430.542, in calo di 5.728 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 18.381 per un totale di 3.484.042 dall'inizio dell'epidemia. Sono 2.522 le persone ricoverate in terapia intensiva, 61 in meno rispetto a ieri.

Le persone ricoverate con sintomi sono 18.381. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.139), la Campania (1.950), la Puglia (1.130) e il Lazio (1.069).

Superati 20 milioni di somministrazioni di vaccino. Secondo il bollettino aggiornato nel pomeriggio le dosi inoculate sono 20.11.976.

"Dal punto di vista della campagna vaccinale, stiamo andando decisamente bene". Non nasconde la sua soddisfazione la vice presidente della Regione Lombardia Letizia Moratti. "Siamo a 3 milioni e 200mila dosi - ha detto a TeleLombardia -. Gli 80enni sono un milione e 200mila vaccinati con una percentuale del 98%, gli over 70 sono più di 600mila con una percentuale del 78%. E siamo anche a una buona percentuale dei 60enni con più di 300mila. Stiamo proseguendo, abbiamo avuto una forte accelerazione. Quindi, se ci verranno date le dosi dall'Europa, noi confermiamo che entro l'estate tutti i cittadini lombardi saranno vaccinati almeno con una dose".

Sul Green Pass, "abbiamo una riunione come assessori della Salute martedì - ha spiegato Moratti - All'ordine del giorno noi come Regione Lombardia abbiamo una piattaforma che potrebbe essere una piattaforma da prendere in considerazione, sicuramente abbiamo bisogno di indicazioni nazionali".

Poi, replicando a chi gli chiedeva se i 50-59enni verranno vaccinati da metà maggio, Moratti ha risposto: "Io preferisco fare gli annunci quando sono certa". Infine, sulle Rsa Moratti ha sottolineato di essere al lavoro per aprire le visite ai parenti: "Come Regione Lombardia - ha assicurato - abbiamo portato una proposta alla Conferenza Stato-Regioni e la proposta è stata accolta. Stiamo lavorando a un tavolo insieme ad altre Regioni e anche questo è un punto che abbiamo all'ordine del giorno con gli assessori alla Salute martedì".

Moratti oggi ha fatto visita oggi agli hub vaccinali di Carate Brianza e Meda, in Brianza. "Nella campagna vaccinale - ha osservato - Regione Lombardia sta facendo registrare numeri importanti. Le somministrazioni quotidiane che hanno ormai raggiunto e superato le 100.000 inoculazioni. Più di 500.000 settimanali. Le oltre 3 milioni di somministrazioni complessive sono la testimonianza dell'impegno e dello sforzo di tutti". L'hub di Carate Brianza occupa un'area di 1.800 metri quadri, mentre quello di Meda ha già vaccinato oltre 14.000 cittadini, con circa 800 somministrazioni al giorno, anche se la capacità operativa dell'hub può arrivare a 1.000 vaccinazioni.

