25 lug 2019 16:44

LONDRA NON A MISURA D’OMO – “COLPITO PERCHE’ GAY”, UN UOMO E’ STATO FERITO A COLPI DI MACHETE ALLE GAMBE IN STRADA - SI TRATTA DELL'ULTIMA DI UNA CATENA DI BRUTALI AGGRESSIONI VIOLENTE DENUNCIATE NELLE ULTIME SETTIMANE DA OMOSESSUALI O LESBICHE A LONDRA, COME IN ALTRE CITTÀ BRITANNICHE - LA VITTIMA È STATA RICOVERATA IN OSPEDALE, L’AGGRESSORE SI È DILEGUATO IN SELLA A UNA MOTO