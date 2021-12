LONTRA ANOMALA - UN INGLESE RESIDENTE A SINGAPORE E' STATO ATTACCATO DA 20 LONTRE MENTRE PASSEGGIAVA IN UN PARCO - GLI ANIMALI SI MUOVEVANO SILENZIOSAMENTE MA SONO "IMPAZZITI" QUANDO HANNO INCROCIATO UN RUNNER - A QUEL PUNTO SI SONO LANCIATI SULL'UOMO, MORDENDOGLI CAVIGLIE, GAMBE E GLUTEI: "PENSAVO CHE SAREI MORTO. MI HANNO MORSO 26 VOLTE IN 10 SECONDI"

Dagotraduzione dal Guardian

LONTRE

Graham George Spencer, cittadino britannico che vive a Singapore, è stato attaccato da un gruppo di lontre mentre si trovava in un parco dell’isola asiatica. L’uomo ha raccontato di essere stato inseguito, immobilizzato e morso «26 volte in 10 secondi» da una famiglia di lontre mentre era fuori per una passeggiata mattutina nei giardini botanici.

Spencer ha detto allo Straits Times che si stava avvicinando all'ingresso dei giardini quando ha notato circa 20 lontre che attraversavano un sentiero davanti a lui.

lontre

Spencer ha detto al giornale che gli animali si muovevano silenziosamente ma «sono impazziti» dopo che un altro uomo è corso verso di loro. Il corridore è riuscito a evitarli, ma Spencer non è stato altrettanto fortunato. Le lontre si sono lanciate su di lui, mordendogli caviglie, gambe e glutei e facendolo cadere.

«In realtà pensavo che sarei morto – che mi avrebbero ucciso», ha aggiunto.

L'amico di Spencer, che era a circa «15 passi» da lui, è accorso urlando nel tentativo di spaventare le lontre.

lontra felice

«Sono stato morso 26 volte in 10 secondi. Se non fosse stato per il mio amico, non credo che sarei ancora qui. Sarei morto», ha detto al quotidiano locale Today.

La coppia ha detto di essere corsa verso un centro visitatori, ancora inseguita dalle lontre. Dopo che il personale del centro ha curato alcune delle ferite, Spencer si è recato al vicino ospedale di Gleneagles dove gli sono state somministrate iniezioni antitetaniche e antibiotici orali. È dovuto tornato in ospedale tre volte per curare le sue ferite. L'attacco gli è costato circa 1.200 dollari in spese mediche.

Lontra

Si ritiene che l'isola sia la dimora di 10 famiglie di lontre, circa 90 esemplari in totale. Scacciate dall'inquinamento negli anni '70, sono tornate quando i corsi d'acqua del paese sono stati ripuliti negli ultimi anni. Il Washington Post racconta che gli animali sono spesso nelle hall degli ospedali e nelle piscine condominiali e sono state persino viste bere dalle fontane pubbliche.

Sebbene le lontre di fiume appaiano benigne, è noto che possano attaccare. A maggio, secondo quanto riferito, un uomo di 77 anni è stato morso a una gamba da una lontra mentre si allenava vicino al fiume Kallang a Singapore.

Lontra 2

A settembre, i residenti di Anchorage, in Alaska, hanno dovuto affrontare un branco di lontre aggressive. Una serie di incidenti segnalati ha visto il gruppo attaccare cani, bambini e adulti vicino a torrenti, fiumi e laghi della zona.

Bernard Seah, un membro di OtterWatch e dell'Otter Working Group che rintraccia le lontre nell'area che circonda i giardini botanici di Singapore, ha affermato che la famiglia di lontre, chiamata "famiglia Zouk", erano visitatori abituali dei giardini e potrebbe aver morso Spencer temendo un pericolo.

«Dato che era mattina presto, potrebbe essere stato buio e confuso per le lontre e (Spencer) potrebbe essere stato solo una vittima delle circostanze», ha detto allo Straits Times.

Il consiglio dei parchi nazionali di Singapore ha emesso un avviso su cosa fare durante un incontro con una lontra. «NON toccare, inseguire o mettere all'angolo le lontre. Osservale da lontano. Andare troppo vicino alle lontre potrebbe spaventarle», dice.