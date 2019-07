LORENZO BATTISTELLO, IL "CUOCO" DELLA PRIMA STORICA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO, RACCONTA SU INSTAGRAM IL SUO MALE: “OTTO MESI FA MI HANNO TOLTO UN TUMORE MALIGNO CHE AVEVO DENTRO DI ME, NON SAPEVO SE SAREI INVECCHIATO O NO, VEDEVO LA FINE E ORA…”

Da www.liberoquotidano.it

LORENZO BATTISTELLO

Dal gioco al dramma. Lorenzo Battistello, il "cuoco" della prima storica edizione del Grande Fratello, pubblica su Instagram alcune foto che lo trasformano in anziano grazie alla app FaceApp, come da moda virale di questi giorni, ma dietro c'è qualcosa di più. Lorenzo svela infatti di aver sconfitto un tumore maligno.

"Lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no", spiega sui social l'ex concorrente del GF, insieme a Pietro Taricone, Marina La Rosa, Rocco Casalino e la vincitrice Cristina Plevani. "Questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo". Nessun dettaglio sulla malattia.

LORENZO BATTISTELLO

DALL’ACCOUNT INSTAGRAM DI LORENZO BATTISTELLO

8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’ inizio.... quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no ..... questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo

LORENZO BATTISTELLO