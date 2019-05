Si schiantano mentre vanno a 220 in autostrada: la diretta Facebook

Alessandro Fulloni per il “Corriere della sera”

«Facciamogli vedere a quanto andiamo... siamo solo ai 200 all' ora, faglielo vedere a quanto andiamo. Va sempre a cannella, questa macchina è un mostro». Il tachimetro intanto s' impenna: «Stiamo facendo i 220 all' ora». Mezzanotte di sabato, il rettilineo al chilometro 162 della A1 tra il casello di Modena Nord e Modena Sud.

A un tratto la Bmw 320 Gpl con a bordo i due uomini che si stanno filmando in diretta su Facebook - Luigi Visconti, che è al volante, infermiere di 39 anni, e il suo amico Fausto Dal Moro, parrucchiere di 36 - sobbalza. Ancora non è chiaro perché. L' auto lanciata come un missile urta il guardrail centrale, poi quello laterale e infine carambola ancora verso quello centrale, bloccando la corsa.

Fuori dall' auto ancora vivi, Visconti e Dal Moro muoiono falciati, investiti da altre vetture di passaggio su quel tratto a quattro corsie dell' autostrada in quel momento battuto da una pioggia abbondante. La diretta era terminata qualche istante prima e nel filmato non si vede l' incidente.

Il video resta comunque sconvolgente e campeggia ancora sul profilo Facebook di Dal Moro. Che stava accompagnando Visconti a Rovigo per una serata in discoteca. L' occasione era il festeggiamento del compleanno del primo. Dall' audio - acquisito dalla polizia stradale di Modena diretta da Enrico Tassi - si sentono altre frasi tipo «ci aspetta la droga e il resto».

Gli investigatori però sono cauti, considerandole per ora «parole tra amici» nell' abitacolo che non necessariamente indicherebbero l' uso di stupefacenti alla guida, anche se la certezza verrà solo dall' autopsia prevista nei prossimi giorni.

Entrambi residenti a Reggio da svariati anni, Visconti (originario di Napoli) e Dal Moro (di Padova) si erano filmati altre volte a tutta velocità. L' infermiere sempre alla guida della sua Bmw e il parrucchiere accanto con il cellulare in mano regolarmente puntato verso il tachimetro.

È sconcertante anche il filmato postato la scorsa settimana. Stavolta si corre nella Bassa tra Reggio, Modena e Bologna. Alla ricerca di «una festa della birra», Dal Moro fa una specie di telecronaca fra «Correggio e Budrio»: «Siamo in una strada di campagna» e si va «a 180 all' ora» con «sorpassi che mi fanno star male», la Bmw che saetta follemente nel traffico e le sgommate incontrollate agli stop.

Sotto a quei video adesso c' è un elenco interminabile di insulti - l' unico riferibile è «folli al volante» - ai due morti. Un amico di Visconti però implora: «Togliete questo video, vi prego. Luigi ha sbagliato ma non merita questa cattiveria».

DAGONOTA - Il video è ancora online, e i commenti sono centinaia. Moltissimi li insultano, altri dicono "ve la siete cercata", alcuni li difendono, altri ancora chiedono di togliere il video perché ci sono due morti e qualunque sia la loro colpa, i familiari non devono subire pure questo dolore. Una cosa è certa: se corri strafatto a 220 in autostrada sotto la pioggia, stai mettendo a rischio non solo la tua vita, di cui puoi fare quello che ti pare, ma quella di chiunque passi per quella strada.

- Ma siete cosi frustrati? Ma quanto e cattiva sta.gente io non ho parole. Cazzo sono morti cos avete da inveire ancora. Ci sono famiglie distrutte dal dolore non penso che facciano piacere sti commenti. Siete cattivi spero che arrivi la fine del mondo

- Hanno sbagliato, ma come sbagliano in tanti. Non conosco l'altro ragazzo ma sicuramente Fausto ha avuto una vita che non l'ha aiutato a costruirsi l'equilibrio che possiamo avere noi.

Potete per favore avere un minimo di umanità e tenere per voi gli insulti e i commenti più beceri? Un minimo rispetto per due ragazzi che hanno sbagliato e sono morti. Nella speranza che ora possano trovare la pace che non hanno avuto in vita.

- Hanno pure detto che la droga li stava aspettando ma a 39 anni bisogna ancora ragionare così ?si vede della vita gli interessava fino a un certo punto

- Userei questo video come uno spot contro la velocità e abuso di stupefacenti,su qualsiasi veicolo e qualsiasi tipo di strada

- Mi dispiace per quei genitori che oggi piangono i loro figli, ma sarebbe stato peggio se avessero ucciso anche qualcun altro? io mi domando perché..perché si arrivi a certa idiozia!!!