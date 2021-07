LOSITO E TANTI MISTERI – ALBERTO TARALLO, PRODUTTORE E COMPAGNO DELLO SCENEGGIATORE TV MORTO SUICIDA, È STATO ASCOLTATO PER SETTE ORE DALLA PROCURA DI ROMA: HA RIPERCORSO LA STORIA D’AMORE E DI LAVORO DURATA ANNI, DOPO ESSERE STATO ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI PER LE DICHIARAZIONI AL “GF VIP” DI ADUA DEL VESCO E MASSIMILIANO MORRA - AGLI ATTI SONO FINITE LE TRE LETTERE DI ADDIO CHE LO SCENEGGIATORE HA LASCIATO AL COMPAGNO: IN UNA SCRIVEVA DI…

In sette ore, negli uffici della Procura di Roma, ha ripercorso la storia d' amore e di lavoro che per anni lo ha legato al compagno Teodosio Losito, lo sceneggiatore tv morto suicida nel gennaio 2019. Alberto Tarallo, produttore, fondatore della Ares, la società che ha lanciato decine di fiction sul piccolo schermo e che ora è fallita, è finito sotto inchiesta per quella morte, dopo le dichiarazioni fatte da due concorrenti del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò, e Massimiliano Morra.

I due, parlando tra loro in diretta tv, hanno fatto riferimento al decesso di Losito tirando in ballo l' esistenza di una presunta setta collegata alla Ares e manovrata da un uomo da loro soprannominato Lucifero. La Cannavò, sentita in Procura, avrebbe ribadito le sue dichiarazioni. Tarallo, ascoltato dal pm Carlo Villani, che da qualche settimana lo ha iscritto nel registro degli indagati, ha firmato con Losito numerosi successi per il piccolo schermo e ha lanciato divi del calibro di Gabriel Garko e Nancy Brilli, entrambi ascoltati dagli inquirenti come testimoni.

Anche la Cannavò ha lavorato con la Ares e Tarallo sostiene che le accuse che la donna muove nei suoi confronti siano invenzioni, fatte per danneggiarlo. Nei giorni scorsi, gli inquirenti hanno proceduto all' acquisizione di documenti nella villa di Zagarolo, quartier generale della Ares, dove vive Tarallo e dove abitava anche Losito: sono finite agli atti dell' inchiesta le lettere di addio che lo sceneggiatore ha scritto al compagno prima di togliersi la vita. Verranno fatti anche accertamenti sul cellulare di Losito, che è stato sequestrato.

Le lettere che ora verranno analizzate dalla Procura sono tre. La terza è stata scritta il giorno del suicidio. «Me le ha fatte trovare in una busta - ha raccontato Tarallo l' 8 giugno scorso nel corso di una puntata della trasmissione Non è l' Arena - Nell' ultima lettera mi scrisse: Caro Alberto il 18 dicembre il caso ha voluto che mi fermasse un semplice sms proprio nel momento in cui stavo per compiere l' atto. Ho passato questi giorni assaporando un po' di vita, un po' di normalità, ma ero conscio che sarei arrivato a questo momento. Perdonami se potrai, ti ho sempre amato e sempre ti amerò».

L' interrogatorio di Tarallo è l' ultimo atto di un' inchiesta che va avanti da mesi. Nelle scorse settimane a piazzale Clodio sono stati ascoltati numerosi attori e vip della scuderia Ares. L' ultima in ordine di convocazione è stata Manuela Arcuri, sentita come persona informata sui fatti il 22 maggio. Prima era stato il turno di Gabriel Garko, Teresa De Sio, Nancy Brilli e Barbara D' Urso.

