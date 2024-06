LOW COST SI FA PER DIRE – NON FATEVI FREGARE DALLE OFFERTE DI VOLI A 15-20 EURO. TRA POSTO PER IL TROLLEY, CHECK IN E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI (MA FONDAMENTALI) I PREZZI DECOLLANO DEL 363% - UNA PRATICA COMUNE A TUTTE LE COMPAGNIE LOW COST: DA RYANAIR, CHE SI È INVENTATA IL GIOCHINO, FINO A EASYJET E WIZZ. PER UN ROMA-BUDAPEST, PUBBLICIZZATO A 24,99 EURO, SI ARRIVA A SPENDERE…

Estratto da www.repubblica.it

ryanair 2

Pronti a partire per le agognate vacanze, ci muniamo di tablet o computer per prenotare il volo. L’occhio cade sull’offerta low-cost, che magari promette di portarci da Roma a Budapest per la modica cifra di 24,99 euro. Peccato che poi, visto che di ferie si tratta, dobbiamo aggiungere un trolley a mano, un bagaglio da stiva e abbiamo il piacere di scegliere il posto. Ecco che quello stesso viaggio schizza a 115,69 euro, appunto un aumento del 363%.

E’ questo un caso-limite che emerge da un’analisi di Altroconsumo, ma la prassi […] è comunque molto diffusa. […] L’esempio del Roma-Budapest è stato indicato su un volo WizzAir. “Anche per easyJet e Vueling, nelle nostre prove, i costi extra arrivano a rappresentare oltre il 300% del costo inizialmente proposto: più del triplo”, scrive Altroconsumo.

COSTI EXTRA NEI VOLI LOW COST

“Per easyJet, siamo passati nel peggiore dei casi da un prezzo iniziale per un volo Milano-Praga di 22,99 euro a un prezzo complessivo di 92,71 euro, il 303% in più. Per Vueling siamo passati per Roma-Londra da 22,99 euro a 96,99 euro: la spesa è aumentato del 322%”.

Nel caso di Ryanair si cita un Palermo-Milano per il quale si passa “da un prezzo iniziale di 14,99 euro a un prezzo finale, comprensivo delle tre voci aggiunte, pari a 54,33 euro, la spesa è aumentata del 262%”. E ancora: “Più contenuta l’incidenza massima dei costi extra per Volotea, pari comunque a quasi tre volte il costo del biglietto inizialmente proposto. Per un volo Pantelleria-Milano siamo passati da 51,39 euro a un prezzo finale di 145,39 euro, il 183% in più”.

PREZZO IN AUMENTO DEI VOLI LOW COST

Pur restando un aumento monstre, quel picco di +363% è meno di quello rilevato l’anno scorso, quando si raggiunse il 465%. “Questo, però, non sembra dipendere dal fatto che i costi extra sono diminuiti, anzi alcuni di quelli considerati, in media, sono aumentati rispetto al 2023; questa riduzione può essere spiegata dal fatto che, quest’anno, i prezzi iniziali dei voli erano più alti”. Una questione di incidenza dunque, non di guadagno in assoluto.

[…] Dal check-in in aeroporto alla necessità di modificare un volo o un nominativo, fino allo sforamento dei limiti previsti per il bagaglio a mano. A preoccupare non è tanto la richiesta in sé di un pagamento extra, […] ma la sua incidenza sul costo del volo e il fatto che “ogni compagnia applica tariffe diverse per ogni voce […] Ecco dunque la richiesta di fondo: maggiore chiarezza. […]

biglietti aerei biglietti aerei 2 voli low cost ryanair ragazzo scende dall aereo ryanair in overbooking 6 INCENDIO SU VOLO RYANAIR consigli per viaggiare low cost posti in piedi ryanair