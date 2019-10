LA ‘CNN’ (RI)SCOPRE ‘L’ISOLA DELLE ORGE’, DOVE IL MARCHESE CASATI STAMPA E LA MOGLIE ORGANIZZAVANO FESTINI MASCHERATI E AMMUCCHIATE EPICHE - LUI SI ECCITAVA VEDENDO LA BELLA ANNA POSSEDUTA DA ALTRI UOMINI, A UN CERTO PUNTO PERSE LA TESTA E UCCISE LEI E L'AMANTE 25ENNE PRIMA DI SUICIDARSI – IL LUNGO REPORTAGE PROPOSTO DALLA TV AMERICANA - VIDEO

LA ‘CNN’ E ‘L’ISOLA DELLE ORGE’, DOVE IL MARCHESE CASATI STAMPA FACEVA ACCOPPIARE LA MOGLIE CON GIOVANI MANZI. C’ERA UNA STANZA CON UNO SPECCHIO DA CUI SI SPIAVANO LE SEDUTE DI SESSO ESTREMO. LA MARCHESA FACEVA IL BAGNO NUDA NELLA PISCINA ROMANA, E IL MARITO LA FOTOGRAFAVA MENTRE SOLLAZZAVA I SUOI TOY BOY: 1500 SCATTI RITROVATI DOPO LA MORTE DELLA COPPIA (DAGOSPIA DEL 21 APRILE 2017)

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cnn-scopre-isola-orge-dove-marchese-casati-stampa-faceva-146204.htm

LA CNN RIEVOCA IL CASO DI ZANNONE, "L'ISOLA ITALIANA DELLE ORGE"

delitto casati stampa

Da www.repubblica.it

peschiere sull isola di zannone

La Cnn ha dedicato un lungo reportage a Zannone, isola settentrionale dell'arcipelago pontino, nonché parte integrante del Parco del Circeo. Sull'onda delle preoccupazioni degli operatori della riserva, il servizio (realizzato nel luglio scorso e ora riproposto) gettava luce su una misteriosa villa disabitata, ridotta quasi a rudere. L'emittente statunitense rispolvera i retroscena celati dietro a quelle mura. La struttura, di proprietà statale, veniva affittata nel periodo estivo degli anni 60' dai coniugi Casati Stampa, aristocratici e assidui frequentatori di jet set. Col tempo la coppia cominciò ad indire festini mascherati a tinte erotiche, tra giochi voyeuristici e triangoli amorosi.

la villa dei casati stampa camillo e anna casati stampa

Dinamiche che sfociarono in una vera tragedia: nell'agosto del 1970 Camillo Casati Stampa scoprì una relazione segreta tra la moglie Anna Fallarino e il venticinquenne missino Massimo Minorenti. Di ritorno da una battuta di caccia, l'uomo uccise i due nel salotto della propria abitazione romana, in via Puccini, per poi suicidarsi.

anna casati stampa anna fallarino casati stampa delitto casati stampa la piscina romana della villa dei casati stampa la spiaggia privata dell isola di zannone la villa dei casati stampa la villa dei casati stampa a zannone mufloni portati per cacciare il faro di zannone l ingresso della villa costruita su un monastero medievale la villa di zannone le acque di zannone scogliere di zannone