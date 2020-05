‘IMMUNI’, MA QUANDO? – PIGI BATTISTA: “MA CHE NE È DELLA APP CHE AVREBBE DOVUTO OBBLIGATORIAMENTE, TASSATIVAMENTE, IMPRESCINDIBILMENTE PILOTARE LA FASE DI RIAPERTURA DOPO IL LOCKDOWN?" – LA PISANO E QUELLI DI 'BENDING SPOONS' DEVONO AVERLO SENTITO: È STATO PUBBLICATO OGGI SUL SITO DEL MINISTERO IL CODICE SORGENTE DELL'APPLICAZIONE

1 – APP IMMUNI, PUBBLICATO IL CODICE SORGENTE

Da www.ansa.it

È disponibile il codice sorgente delle versioni Ios e Android dell'app Immuni, il sistema di notifica delle esposizioni al virus Covid-19 che aumenterà precisione e tempestività nel ricorso a misure di prevenzione e cura", Così il ministero dell'Innovazione in una nota sul sito istituzionale. Il codice sorgente è il profilo dell'app espresso nel linguaggio informatico di programmazione. La sua pubblicazione, con il link presente sul portale del dicastero, rappresenta un'altra tappa del percorso che guarda al lancio di Immuni.

Parlando della App Immuni nel corso si un'audizione nella Commissione parlamentare per la semplificazione, il Garante per la Privacy, Antonello Soro, ha detto: "In queste ore sta per arrivare al Garante per la privacy la documentazione relativa alla valutazione di impatto sulla privacy sulla quale dovremo esprimerci". "Allo stato la norma trasmessa dal governo al Parlamento risponde alle richieste che avevamo fatto - ha sottolineato Soro -, in merito alla scelta volontaria. Non è prevista, inoltre, la geolocalizzazione, che è un altro elemento che avevamo sconsigliato anche perché meno efficace. Una serie di interlocuzioni avvenute in queste settimane dovrebbero essere servite a rimuovere i dubbi e dovrebbero consentirci di consigliare agli italiani di scaricare l'app. Lo decideremo comunque nei prossimi giorni".

2 – MA CHE FINE HA FATTO IMMUNI?

Pierluigi Battista per il "Corriere della Sera”

Un a domanda che il sarcastico Domenico Arcuri, il commissario delle mascherine introvabili a 0,50 centesimi, definirebbe da «liberista da divano»: ma che ne è della app Immuni che avrebbe dovuto obbligatoriamente, tassativamente, imprescindibilmente pilotare la fase di riapertura dopo il lockdown.

Che ne è del poderoso sforzo intellettuale della task force chiamata dal ministro competente, che pure dovrebbe occuparsi dell' innovazione (si fa per dire), a tracciare le tracce del tracciamento indispensabile per poter liberare gli italiani? La risposta innovativa è la seguente: boh.

Siamo stati per mesi, non per giorni, ma per mesi, a discutere di privacy, di efficacia di un sistema che dovrebbe seguirci ovunque pur di battere la diffusione del virus, abbiamo disquisito con passione sulla legittimità di un eventuale obbligo a scaricare la app, ci siamo abbeverati ai consigli di chi fissava la percentuale raggiunta la quale saremmo stati tutti più tranquilli, 60 per cento?, 39?, 8 e mezzo?, abbiamo dato persino fiducia alla task force e alla ministra che l' ha formata. E ora? E ora boh.

Era uno scherzo, una battuta, una barzelletta per farci tornare di buon umore dopo la tristezza della detenzione a casa. Sono passate tre settimane dalla prima parziale riapertura del 4 maggio, data nella quale la salvifica app avrebbe dovuto dispiegare la sua potenza: ma niente, di Immuni nemmeno l' ombra. È passata una settimana dal 18 maggio da quando è stato proclamato il principio del libero spritz in libero Stato, ma niente, Immuni ha fatto la fine della mascherina a mezzo euro prezzo calmierato: la fine del nulla, il nulla più totale.

E noi, senza app e con la mascherina a prezzo non calmierato dal commissario anti-liberista, ancora ci chiediamo: ma allora a che diavolo serve questo test sierologico? Lo faccio o non lo faccio? Mio cognato l' ha fatto, lo faccio anche io? È utile, è un bel gesto nei confronti della comunità, dobbiamo pungerci il dito per vincere insieme questa guerra oppure no? Che dice l' autorità competente, serve o non serve? Boh. Intanto però andiamo di lanciafiamme contro quegli indisciplinati della movida, che stanno sempre con il telefonino in mano, ma della app Immuni non ne sanno niente. Ed è la fase 2, figurarsi la 3.

