Ieri un'auto è stata vista guidare spericolatamente in retromarcia in mezzo a Piazza Skanderberg, nella capitale albanese di Tirana, un’area pedonale dove i veicoli non sono ammessi.

Tragedia sfiorata: molte persone erano in coda per ricevere una dose del vaccino Covid-19 a quel momento e hanno dovuto scansarsi per evitare di essere investiti.

Nonostante una grande folla abbia inseguito il veicolo, l'autista ha cercato di fuggire dalla scena arretrando ad alta velocità e svoltando bruscamente. Il conducente è stato fermato dopo che un uomo è saltato nel finestrino dell'auto con un calcio volante che ha distratto l'autista abbastanza a lungo da permettere ad altri passanti di affollare il veicolo e portarlo a un arresto completo.

La polizia albanese ha arrestato il conducente di del veicolo e si ritiene che il sospetto guidasse sotto l'effetto di droghe.

