19 lug 2020 12:28

‘’TROPPO TOP’’, FINALMENTE IL CANTANTE CHE I CASAMONICA CERCAVANO DA UNA VITA! – NON BASTAVANO COVID, RUTTE, CONTE E AZZOLINA: FEDERICO FASHION STYLE, IL PARRUCCHIERE DI ANZIO (NEW LONDON) IN ONDA SU REAL TIME, S’INVENTA CANTANTE CON LE SUE FRASI FROSHON STYLE: “CIAO AMO'; CIAO TESO'; AMORE RILASSATE CHE C'È D’ASPETTA'”: SEMPLICEMENTE IRRESISTIBILE! –COMMENTO SU YOUTUBE: ‘’DA QUANDO ROCCO CASALINO È ANDATO AL POTERE, TUTTO È DIVENTATO POSSIBILE IN QUESTO MARTORIATO PAESE’’ - VIDEO