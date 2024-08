Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

luana alonso

È incredibile quanto accaduto all’Olimpiade di Parigi 2024 a Luana Alonso, nuotatrice paraguaiana. In pochissimi giorni è passata dal ritiro dall’attività agonistica all’essere addirittura cacciata dal villaggio olimpico.

La 20enne, eliminata nelle batterie dei 100 farfalla il 27 luglio, è diventata molto popolare sui social negli ultimi mesi, con le sue foto in costume che hanno fatto il giro del web contribuendo a creare una grande attenzione su di lei (con un aumento notevole di follower, adesso a quota 665mila).

Tutto è iniziato pochi giorni fa. Il 27 luglio, dopo essere stata eliminata nelle batterie dei 100 metri farfalla, Luana Alonso a sorpresa ha annunciato in lacrime il suo ritiro: «Lascio il nuoto per andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la mia carriera scientifica». Con l’ambizione di diventare un giorno il ministro dello Sport del suo paese.

luana alonso

Parole, a dire il vero, che hanno colto di sorpresa un po’ tutti, compresa la Federazione paraguaiana: «Non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, nemmeno l’allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo». Così la 20enne ha lasciato il Villaggio olimpico la sera stessa, ma qualche giorno dopo è tornata.

A raccontarlo è stata Larissa Schaerer, capo delegazione del Comitato Olimpico paraguaiano, che l’ha allontanata non permettendogli di entrare: «Esco dall'edificio e la incontro. Le dico “Luana, che fai qui?”. Era vestita in borghese. In un’e-mail le avevo scritto che non sarebbe più potuta entrare nel villaggio olimpico perché si era ritirata».

L'atleta in una storia su Instagram ieri, lunedì 5 agosto, ha invece commentato: «Voglio solo chiarire che non mi hanno mai cacciata o espulsa da nessuna parte, smettete di diffondere informazioni false. Non voglio rilasciare comunicati, ma non intendo nemmeno lasciare che le bugie mi danneggino».

luana alonso

Ma è proprio l’e-mail in questione a svelare alcuni dettagli: «La tua presenza sta creando un ambiente inappropriato all’interno della squadra del Paraguay. Per favore procedi come da istruzioni, non hai trascorso la notte nel Villaggio di tua spontanea volontà», si legge. […]

luana alonso