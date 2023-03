E LA LUCE...NON FU – METÀ ARGENTINA È RIMASTA AL BUIO PER UN MEGA BLACKOUT CHE È DURATO DIVERSE ORE. FUORI USO ANCHE LA PRINCIPALE CENTRALE NUCLEARE DEL PAESE – MA CHE È SUCCESSO? A CAUSARE IL MALFUNZIONAMENTO, CHE HA "OSCURATO" ANCHE LE CITTÀ DI BUENOS AIRES, CORDOBA E ROSARIO, È STATO UN INCENDIO A 100 CHILOMETRI A NORD DI BUENOS AIRES CHE HA INTERROTTO LA LINEA PRINCIPALE DELL’ALTA TENSIONE DEL PAESE...

(ANSA) - Metà Argentina è rimasta per diverse ore senza luce elettrica nel pomeriggio di mercoledì per un mega blackout provocato da un incendio. La società statale per la distribuzione elettrica Transener ha riferito che al momento del blackout si è interrotta improvvisamente la somministrazione di 14.0000 dei 26.000 Megawatt che si stavano generando lasciando al buio tutta la regione centrale del Paese incluse le aree metropolitane di Buenos Aires, Cordoba e Rosario.

Interruzioni del servizio elettrico sono state denunciate anche nelle province patagoniche di Neuquen e Rio Negro. Fuori uso anche la principale centrale nucleare del Paese. Il governo ha confermato che a causare il crollo della distribuzione sulla principale linea di alta tensione del Paese che collega la centrale idroelettrica di Yacyretà, nella provincia settentrionale di Misiones, con l'area di Buenos Aires, è stato un incendio in un'area agricola tra le località di Campana e General Rodriguez, a un centinaio di chilometri a nord della capitale.

L'incidente si è verificato sullo sfondo della nona ondata di caldo di questa estate in Argentina, con 36 gradi registrati oggi a Buenos Aires. La capitale sta vivendo l'estate più calda della sua storia.

