9 giu 2023 19:59

LUI, LEI E L’ALTRA – NELLA DEFLAGRAZIONE DELLA STORIA TRA GIORGIA SOLERI E DAMIANO DEI MANESKIN QUALCOSA NON TORNA: L’EX E LA NUOVA FIAMMA, MARTINA TAGLIENTI, SONO STATE PAPARAZZATE INSIEME TEMPO FA DIETRO LE QUINTE DI UNO SPETTACOLO DELLA BAND – PER ALCUNI È L’INDIZIO CHE LA RELAZIONE FOSSE GIÀ FINITA, MA I DUE STESSERO INSIEME PER “UNA QUESTIONE D’IMMAGINE” – MA C’È DI PIÙ: MARTINA È STATA PORTATA NEL “CLAN” DA VICTORIA. NON SARÀ QUESTO IL MOTIVO PER CUI TRA L’INFLUENCER E LA BASSISTA NON CORREVA BUON SANGUE?