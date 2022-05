LULA-HOP, ATTO SECONDO - IL PRESIDENTE PIU' POPOLARE DEL BRASILE E' TORNATO DALL'ESILIO POLITICO CON LA PROMESSA DI SALVARE LA NAZIONE - A OTTOBRE DEL 2022 SFIDERA' BOLSONARO ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI - "NEI 12 ANNI TRASCORSI DA QUANDO HO LASCIATO L'INCARICO, VEDO CHE TUTTE LE POLITICHE CHE HO CREATO A BENEFICIO DEI POVERI SONO STATE DISTRUTTE" - IN CASO DI VITTORIA, PERO', LULA EREDITERA' UN PAESE MOLTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DEL 2003...

Dagotraduzione dal Time

Luiz Ina?cio Lula da Silva a un comizio

Il genere che assegniamo a una storia spesso dipende da come finisce. La vita di Luiz Inácio Lula da Silva ha già completato diversi archi drammatici: il viaggio dell’eroe - nato poverissimo si trasferì in una grande città diventando prima un leader sindacale e poi il presidente più popolare della storia del Brasile - quindi la tragedia, l’accusa di corruzione con cui fu spedito in prigione e costretto a guardare i rivali smantellare la sua eredità. Ma questa storia potrebbe avere un finale a sorpresa.

Nell’aprile del 2021 la Corte Suprema brasiliana ha infatti annullato le condanne per corruzione del 2018 che avevano escluso Lula dalla politica. Così, a ottobre 2022, si svolgerà la resa dei conti tra Luiz Inacio Lula, di sinistra, e l’attuale presidente di estrema destra, Jair Bolsonaro. I sondaggi danno lo sfidante al 45% e Bolsonaro al 31%, con i candidati centristi fuori dalla corsa.

La copertina del Time con Lula

Lula, 76 anni si sente pronto. «In verità, non mi sono mai arreso», rimbomba con la sua famosa voce roca, resa più profonda dall'età. «La politica vive in ogni cellula del mio corpo, perché ho una causa. E nei 12 anni trascorsi da quando ho lasciato l'incarico, vedo che tutte le politiche che ho creato a beneficio dei poveri sono state distrutte».

Il sogno che Lula ha inseguito dal 2003 al 2010 è a brandelli, dice. Il governo di Lula riuscì allora a tirare fuori dalla povertà migliaia di cittadini e a trasformare la vita della maggioranza nera e della minoranza indigena grazie a programmi sociali progressisti pagati da un boom di prodotti brasiliani come acciaio, soia e petrolio. Bolsonaro ha demolito le politiche che hanno ampliato l’accesso all’istruzione per i più poveri, limitato la violenza della polizia contro le comunità nere e protetto le terre indigene e la foresta pluviale amazzonica. In Brasile il Covid, che Bolsonaro considera una «piccola influenza», ha ucciso almeno 660.000 persone. Non solo: un’indagine del dicembre 2020 ha mostrato che oltre il 55% dei brasiliani viveva in condizioni di insicurezza alimentare, rispetto al 23% del 2013. Anche la giovane democrazia brasiliana si sente tutt’altro che sicura. In questi anni Bolsonaro ha indetto raduni di massa contro i giudici che lo hanno contraddetto e ha attaccato i giornalisti critici.

Lula a un evento sindacale

Cavalcando il suo esilio politico come un cavaliere bianco, Lula sostiene di poter salvare il Brasile da quest’incubo. Ma potrebbe non essere più lo stesso paese che ha governato allora. La sua economia si sta riprendendo dalla pandemia, l’inflazione è a due cifre e non ci sono boom di materie prima all’orizzonte. La crisi politica ha diviso la società. Ma Lula è convinto di farcerla. «Corro solo perché posso fare meglio di prima».

Il populismo di Lula nasconde un astuto pragmatismo che gli ha permesso di navigare nelle acque agitate della politica brasiliana. Come presidente, Lula ha mantenuto il conservatorismo fiscale del suo predecessore di centrodestra, Fernando Henrique Cardoso, attenendosi agli accordi del Brasile con il Fondo monetario internazionale e soddisfacendo gli investitori. Allo stesso tempo, il suo programma di punta Bolsa Família ha aumentato il reddito delle famiglie più povere, mentre altre politiche hanno ampliato l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria.

Lula durante la sua campagna nel 1989

Nonostante tutti i suoi discorsi sul futuro, la campagna di Lula finora si è basata sulla nostalgia. Quando era presidente, sottolineano i suoi annunci su Facebook, la disoccupazione era più bassa, i salari erano più alti e il carburante era a buon mercato. «Lula non ha presentato un vero piano per il futuro. Per il momento, sta solo presentando l'idea di essere un presidente migliore di Bolsonaro», dice Thomas Traumann, consulente politico ed ex segretario alle comunicazioni brasiliano.

La cattiva gestione della pandemia di Bolsonaro e gli attacchi alle istituzioni democratiche hanno permesso a Lula di guidare un'ampia coalizione di unità. Geraldo Alckmin, un ex governatore di San Paolo di centrodestra, rivale di Lula nelle elezioni del 2006, sarà suo compagno di corsa. Altri ex critici stanno sostenendo la sua campagna, tra cui Felipe Neto, un popolare YouTuber che è stato una voce feroce durante l’indagine per corruzione. «Non sono un membro del PT e ho aspre critiche su molte questioni relative a Lula. Ma quelle critiche riguardano il campo politico, non i diritti umani», dice. «Vorrei oppormi a un leader legittimo; Non sopporto più di farlo contro un assassino».

Lula in tv durante un discorso nel 2004

Se vincesse, però, Lula erediterebbe una prospettiva economica più oscura rispetto a quella del 2003. «È difficile quantificare quanto del successo economico della prima amministrazione di Lula sia dovuto alle incredibili condizioni che ha avuto la fortuna di avere», afferma Gustavo Ribeiro, analista politico. «Avrà un compito molto più arduo davanti a lui». È sufficiente pensare alla questione del petrolio. Durante il suo governo le scoperte offshore hanno rafforzato i bilanci statali e mantenuti bassi i prezzi del carburante. Oggi il prezzo globale del petrolio è in aumento, e gli sforzi per combattere la crisi climatica hanno gettato un’ombra sul futuro del settore, che rappresenta l’11,5% delle esportazioni brasiliane.

Lula

In Colombia, Gustavo Petro ha promesso di interrompere immediatamente l’esplorazione petrolifera nel suo paese. La risposta di Lula deluderà gli ambientalisti. «Senti, Petro ha il diritto di proporre quello che vuole. Ma nel caso del Brasile, questo non è reale», dice. «Nel caso del mondo, non è reale». Potrebbe interrompere l'esplorazione di nuovi giacimenti petroliferi mentre estrae il petrolio che il Brasile ha già localizzato? «No, finché non hai energia alternativa, continuerai a usare l'energia che hai».

Anche se Lula sostiene che la sua amministrazione aumenterà la produzione brasiliana di energia pulita, si è impegnato a investire in nuove infrastrutture di raffineria di petrolio nel tentativo di disaccoppiare il petrolio brasiliano dal mercato globale. Lo inquadra come una questione di sovranità. «Pensa alla nostra cara Germania: Angela Merkel ha deciso di chiudere tutte le centrali nucleari. Non pensava alla guerra in Ucraina. E oggi l'Europa dipende dalla Russia per l'energia».

Lula con i sostenitori nel 2019

Lula rimane un convinto sostenitore del fatto che «due capi di stato eletti, seduti a un tavolo, guardandosi negli occhi», possono risolvere qualsiasi differenza. Afferma che il presidente Joe Biden ei leader dell'UE non sono riusciti a farlo abbastanza prima dell'invasione russa in Ucraina di febbraio. «Gli Stati Uniti hanno molto potere politico. E Biden avrebbe potuto evitare [la guerra], non incitarla», dice. «Avrebbe potuto partecipare di più. Biden avrebbe potuto prendere un aereo per Mosca e parlare con Putin. Questo è il tipo di atteggiamento che ti aspetti da un leader».

La maggior parte degli analisti occidentali sostiene che l'invasione di Vladimir Putin sia stata alimentata dal desiderio imperialistico di impadronirsi del territorio, piuttosto che da qualsiasi provocazione dall'Ucraina. Ma secondo Lula, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dovuto affrontare un accumulo di truppe durato mesi ai suoi confini prima dello scoppio della guerra a febbraio, condivide la colpa. «Vedo il presidente dell'Ucraina, parlare in televisione, essere applaudito, ricevere una standing ovation da tutti i parlamentari [europei]», dice, scuotendo la testa con rabbia. «Questo ragazzo è responsabile quanto Putin della guerra. Perché in guerra non c'è un solo colpevole». Sostiene che è irresponsabile per i leader occidentali celebrare Zelensky piuttosto che concentrarsi su negoziati a porte chiuse. «Stai incoraggiando questo ragazzo, e poi pensa di essere la ciliegina sulla torta. Dovremmo avere una conversazione seria. Ok, sei stato un simpatico comico. Ma non facciamo la guerra per farti apparire in TV».

Lula a San Paolo nel 2022

Gli Stati Uniti e l'UE avrebbero dovuto assicurare a Putin che l'Ucraina non avrebbe aderito alla NATO, dice Lula, facendo un paragone con la crisi dei missili cubani del 1962, quando gli Stati Uniti e la Russia hanno deciso di rimuovere i dispiegamenti di missili dai reciproci cortili. Le sanzioni occidentali alla Russia hanno avuto un impatto ingiusto sulle economie di altre regioni, aggiunge. «La guerra non è una soluzione», dice. «E ora dovremo pagare il conto a causa della guerra in Ucraina. Anche Argentina, Bolivia dovranno pagare. Non stai punendo Putin. Stai punendo molti paesi diversi, stai punendo l'umanità».

Il conflitto sottolinea la necessità di rinnovare le istituzioni globali, dice. «Le Nazioni Unite di oggi non rappresentano più nulla. I governi oggi non prendono sul serio le Nazioni Unite, perché prendono decisioni senza rispettarle», dice Lula. «Dobbiamo creare una nuova governance globale». Per quanto difficile possa essere nel mondo fratturato di oggi, molti leader e diplomatici apprezzerebbero il ritorno di Lula: negli ultimi quattro anni, Bolsonaro ha bruciato innumerevoli ponti, facendo arrabbiare la Cina con battute razziste sul COVID-19 e deridendo i leader dell'UE. «Il Brasile tornerà ad essere protagonista sulla scena internazionale», si impegna Lula, «e dimostreremo che è possibile avere un mondo migliore».

Ambulante vende asciugamani con Lula e Bolsonaro

I media brasiliani attribuiscono alcuni dei nuovi argomenti di discussione di Lula, tra cui un'enfasi sull'uguaglianza di genere e sui diritti degli animali, all'influenza della sua fidanzata Rosangela da Silva (nessuna parentela). Nel 2019, Lula ha annunciato il suo fidanzamento con da Silva, sociologa di 55 anni e attivista di PT, e hanno in programma di sposarsi a maggio. È riluttante a parlare di lei - «Può parlare da sola!» - ma ha «imparato da lei», dice. «Quando perdi tua moglie, pensi, beh, la mia vita non ha più significato. Poi all'improvviso appare questa persona che ti fa sentire come se volessi vivere di nuovo. Sono innamorato come se avessi 20 anni, come se fosse la mia prima ragazza».

Lula crede che il matrimonio plasmerà il tono del suo prossimo capitolo politico. «Un ragazzo felice come me non deve infuriarsi: lascia che i tuoi avversari facciano quello che vogliono», dice. «Se posso, in campagna, parlerò solo di amore. Non credo sia possibile essere un buon Presidente se provi solo odio dentro di te, se tutto ciò che vuoi è vendetta. No, il passato è finito. Costruirò un nuovo Brasile».