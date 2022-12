LA LUNA BUSSÒ, I MILIARDARI RISPOSERO – IL RICCASTRO GIAPPONESE YUSAKU MAEZAWA SGANCERÀ UN MUCCHIO DI QUATTRINI (MA NON SI SA QUANTI) PER SPEDIRE SULLA LUNA UN CANTANTE POP COREANO, UN DJ AMERICANO E ALTRI SETTE PERSONE (TRA CUI LUI STESSO) – IL PRIMO VIAGGIO "TURISTICO" INTORNO ALL’ORBITA LUNARE È PROGRAMMATO PER IL PROSSIMO ANNO E SI FARÀ GRAZIE ALLA NAVICELLA SPAZIALE “STARSHIP” DI ELON MUSK…

yusaku maezawa elon musk

(ANSA) - Un artista del pop coreano e un DJ americano saranno tra i nove membri della missione 'Dear Moon' sponsorizzata dal miliardario giapponese Yusaku Maezawa: i nove, incluso lo stesso tycoon della moda, partiranno l'anno prossimo per il primo viaggio attorno alla Luna con l'aiuto della navicella spaziale Starship della società SpaceX di Elon Musk. Lo riportano i media nipponici.

Le otto persone sono state selezionate da un totale di oltre un milione di domande, e Maezawa - imprenditore del commercio online, e il cui patrimonio personale è stimato in circa 2 miliardi di dollari - coprirà tutte spese della spedizione annunciata nel 2018, e ancora in fase di sviluppo. Tra i membri dell'equipaggio ci sarà anche un fotografo irlandese, l'attore indiano Dev Joshi, e uno YouTuber statunitense specializzato in contenuti scientifici.

yusaku maezawa 4

Secondo Maezawa le persone che prenderanno parte alla missione dovranno sfruttare l'esperienza nello spazio per "allargare i propri limiti e le loro capacità creative, in qualsiasi campo esse siano, contribuendo al miglioramento della società". Maezawa - che ha già compiuto un viaggio nella stazione orbitante (ISS) lo scorso dicembre, a bordo di una sonda Soyouz partita dalla base di Baikonur in Kazakistan - ha caricato diversi video su YouTube per documentare le sue attività nello spazio. In quel caso si trattò del primo viaggio completamente finanziato da privati e a scopo turistico, con un costo calcolato in 10 miliardi di yen, circa 69 milioni di euro.

elon musk chat gpt yusaku maezawa 3 yusaku maezawa 5 yusaku maezawa 1