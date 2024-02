13 feb 2024 17:59

LUPO RATTAZZI SCRIVE A DAGOSPIA: “SMETTIAMOLA DI PARLARE DI POSSIBILE RIBALTAMENTO DEGLI EQUILIBRI AL VERTICE DEL GRUPPO GA/EXOR. MARGHERITA VENDETTE IN FRETTA E FURIA LA SUA QUOTA DELLA DICEMBRE NEL 2003 (CON UN ATTO IN NESSUN MODO IMPUGNABILE) PERCHÉ NON VEDEVA L’ORA DI SCAPPARE DA UNA SITUAZIONE CHE RITENEVA FALLIMENTARE (LEI STESSA MI DISSE CHE “FIAT ERA LA PROSSIMA PARMALAT”). E NON È CHE SI POSSANO ANNULLARE ATTI DEL GENERE A DISTANZA DI VENTI ANNI INVOCANDO UNA SUPPOSTA ‘COERCIZIONE”. SI PROVA INVECE UNA ENORME PENA PER UNA PERSONA CHE DA VENTI ANNI COMBATTE COL FANTASMA DEL PADRE...”