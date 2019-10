“TRUMP? UN IDIOTA, DOBBIAMO LIBERARCENE” – DE NIRO IN VERSIONE “THE UNTOUCHBLES” CONTRO IL PRESIDENTE USA: “È UNA DISGRAZIA E UN DANNO PER IL NOSTRO PAESE” - UN FILM SU 'THE DONALD'? FORSE, MA PRIMA DOBBIAMO SUPERARE LO SHOCK POI MAGARI AVREMO L'EQUILIBRIO NECESSARIO PER RIVEDERE QUESTA EPOCA ASSURDA”