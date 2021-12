MA CHE È UNA EPIDEMIA? – DOPO IL TRIO DEI VIROLOGI ANCHE JERRY CALÀ SI FA TENTARE DALL’IMBARAZZANTE MOTIVETTO “SÌ SÌ VAX” E LO INTONA CON L’ONNIPRESENTE PREGLIASCO – GRAMELLINI: "DEI TRE RE MOGI, L'IMBUCATO È CHIARAMENTE CRISANTI. FORSE È STATO RAPITO E TORTURATO. IL SUO SGUARDO PERSO NEL VUOTO TRASUDA UN IMBARAZZO DI CUI CI RENDE PARTECIPI. UNA SOLA COSA È CERTA: I MEDICI HANNO L'OBBLIGO DI VACCINARSI, MENTRE IL PRESTARSI A CERTE FIGURE DI PALTA RIMANE FACOLTATIVO…" - VIDEO

Da www.corriere.it

fabrizio pregliasco e jerry cala' intonano sisisivax 9

Il duo inedito Fabrizio Pregliasco - Jerry Calà intona la hit di Natale, Myrta Merlino: "Se fate una serata voi due insieme io mi faccio tamponi per tre giorni di fila pur di venire

SALVATE IL SOLDATO CRISANTI

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Dei tre Re Mogi in camice bianco che stonano la canzoncina natalizia «Sì sì vax», l'imbucato è chiaramente il professor Crisanti. Dagli altri due, gli istrionici Pregliasco e Bassetti, ce lo si poteva aspettare, anche se avrebbero fatto meglio a intervenire un po' sul testo, che sembra scritto da un Cacciari in vena di sfottò: «Se vuoi andare al bar - felice a festeggiar - le dosi devi far» potrebbe essere fischiettato senza rischi in Corea del Nord, dove per legge in questi giorni è vietato ridere.

crisanti, bassetti e pregliasco cantano si si si, vacciniamoci 7

Nessun comico, poi, canterebbe «mangia il panettone e vai a fare l'iniezione», nemmeno sotto tortura. Ecco, forse Crisanti è stato rapito e torturato. Il suo sguardo perso nel vuoto trasuda un imbarazzo di cui ci rende partecipi. Magari gli ideatori hanno pensato che creasse un effetto ipnotico tale da indurre anche il più accanito no vax a offrire il braccio alla patria. Ma allora lo spietato Galli sarebbe risultato più credibile dell'impacciato Crisanti, il quale scatena la stessa reazione di un Draghi che si candidasse al Quirinale cantando «Su di noi» di Pupo .

meme sulla canzoncina si vax di pregliasco, crisanti e bassetti

Riguardando il video con attenzione, sembra di scorgervi in controluce un fumetto che esce dalla sua bocca: «Che ci faccio io qui?». Un equivoco, un ricatto, una scommessa persa al gioco dei quattro tamponi: non lo sapremo mai. Una sola cosa è certa: i medici hanno l'obbligo di vaccinarsi, mentre il prestarsi a certe figure di palta rimane facoltativo.

