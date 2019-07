MA CHE “CATS” FATE? – IL TRAILER DI “CATS” SPERNACCHIATO DA MIGLIAIA DI UTENTI SUI SOCIAL CHE HANNO CRITICATO LA SCELTA DI TRASFORMARE I PROTAGONISTI IN SPAVENTOSI E RIDICOLI GATTI GRAZIE AGLI EFFETTI SPECIALI: STRANEZZE DI HOLLYWOOD CHE PROPINA SENI BALLONZOLANTI COPERTI DI PELO E VOLTI DISUMANI – MA IL WEB NON PERDONA: "È TERRIFICANTE E FOLLE IN MODO APPROPRIATO, COME UN..." (VIDEO)

Beatrice Pagan per "movieplayer.it"

Cats è al centro delle polemiche e dei commenti online dopo l'arrivo del primo trailer che non sembra aver conquistato i potenziali spettatori a causa dell'utilizzo degli effetti speciali. A destare la perplessità e la disapprovazione dei fan del musical e dei critici è l'aspetto dei protagonisti che sono stati "trasformati" in felini grazie alle nuove tecnologie che hanno permesso di aggiungere dettagli come quelli relativi ai colori e all'aspetto del pelo dei "gatti".

Il trailer di Cats è stato accolto online dall'ironia e dalle critiche, in particolare quelle dei giornalisti. I commenti al video sui social media sembrano prevalentemente negativi a causa dell'aspetto, si spera temporaneo, che avranno le star sul grande schermo. Idris Elba, Judi Dench, Taylor Swift, James Corden, Jennifer Hudson e Rebel Wilson sono solo alcuni degli interpreti che appaiono nel già discusso video che anticipa la distribuzione nelle sale del film a dicembre.

Dopo la visione c'è chi, come Kate Erbland di IndieWire, ammette il proprio stupore: "Sono seduta senza muovermi da venti minuti. Non riesco a trovare le parole per esprimere come mi sento. Io... Io... Io... posso essere diventata cieca? Non potrò mai permettere ai nostri gatti di vedere questo trailer".

Louis Virtel ha invece dichiarato ironico: "Non so perché siate tutti sconvolti per dei gatti in miniatura tuttavia enormi con dei volti umani di celebrità e dei seni sexy che interpretano un balletto folle e onirico per ragazzi". Scott Mendelson, critico cinematografico di Forbes, ha invece sottolineato: "Il primo trailer di Cats è terrificante e folle in modo appropriato, come un incubo causato dalle droghe diventato reale. Non vedo l'ora!".

Scott Weinberg, dopo aver sottolineato che crede nelle cattive idee, ha condiviso la reazione del suo gatto. Il giornalista Alex Zalben ha invece scherzato: "Non guardate il trailer del film di Cats! Sono stati dei russi che stanno rubando i volti delle persone e li mettono sui gatti a crearlo!". Il britannico Toby Earle ha ironizzato sul risultato della tecnologia utilizzata.

Priscilla Page ha invece provato a individuare quale immagine del trailer l'abbia sconvolta di più, selezionando inizialmente quella di una gatta seduta su una sedia con delle posate in mano mentre attende il cibo sui piatti, e poi cambiando più volte idee durante la visione del filmato.

Il film sta comunque ottenendo un buon numero di sostenitori grazie alle performance degli attori e alla "stranezza" che contraddistingue il progetto. Bisognerà quindi attendere per scoprire se i produttori decideranno di ritornare al lavoro, come accaduto con Sonic, o se proseguiranno secondo la tabella di marcia prestabilita senza ascoltare i commenti negativi.

Nel cast del film diretto da Tom Hooper ci sono l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet.

Il musical Cats è andato per la prima volta in scena nel 1981 ed è diventato nel corso degli anni uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano, conquistando il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo e di numerose generazioni.

Lo show si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer.

Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity. Cats arriverà nei cinema il 20 dicembre 2019.

