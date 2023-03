MA CHE “MODI” SONO? – RAHUL GANDHI, IL LEADER DELL'OPPOSIZIONE IN INDIA, È DECADUTO DALLA CARICA DI PARLAMENTARE DOPO ESSERE STATO CONDANNATO A 2 ANNI DI CARCERE PER AVER DIFFAMATO IL PREMIER NARENDRA MODI. DURANTE UN COMIZIO, NEL 2019, AVEVA DETTO: “COM’È CHE TUTTI I LADRI SI CHIAMANO ‘MODI’?”. UNA BATTUTA SEGUITA DA UN ELENCO DI PERSONAGGI CON PROBLEMI GIUDIZIARI, DA NIRAV MODI, MAGNATE DI DIAMANTI, A LALIT MODI, EX CAPO DELLA PREMIER LEAGUE INDIANA, A CUI HA AGGIUNTO IL PRIMO MINISTRO – IL FIGLIO DI SONIA GHANDI HA OTTENUTO LA LIBERTÀ SU CAUZIONE E HA PRESENTATO APPELLO, MA…

Estratto dell'articolo dal “Corriere della Sera”

rahul gandhi

Da ieri Rahul Gandhi, leader dell’opposizione al premier indiano Narendra Modi, non è più un parlamentare. L’erede della dinastia dei Nehru-Gandhi e leader del Partito del Congresso è decaduto dalla carica dopo una condanna a due anni di carcere per diffamazione: in un comizio in vista delle elezioni del 2019, aveva accusato velatamente il primo ministro di essere un ladro: «Ma com’è che tutti i ladri si chiamano Modi?».

Ieri i portavoce della Camera bassa indiana hanno comunicato che il parlamentare, in carica dal 2004, è stato espulso con effetto immediato. Ma c’è di più: Gandhi avrà un mese per ricorrere in appello, ma se la condanna non sarà annullata o ridotta sotto i due anni — il limite oltre al quale il Representation of the People Act del 1951, confermato nel 2013 da una sentenza della Corte suprema, prevede la decadenza dalla carica di parlamentare — non potrà presentarsi alle elezioni politiche del prossimo anno.

Narendra Modi

Il leader dell’opposizione, che si era dimesso da capo del partito dopo la batosta elettorale di 4 anni fa, ha twittato: «Sto combattendo per dare voce all’India, e sono pronto a pagare qualsiasi costo per questo».

[…] Per ora il leader 52enne è in libertà: la condanna è stata sospesa e gli è stata garantita libertà su cauzione per un mese per permettergli di fare appello.

rahul gandhi con la madre sonia

