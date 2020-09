22 set 2020 19:12

MA CHE GLI PASSA PER LA TESLA – AL "BATTERY DAY" ELON MUSK È PRONTO A LANCIARE LA “BATTERIA DA UN MILIONE DI MIGLIA” PER LE AUTO ELETTRICHE – IL CEO DI TESLA HA GIÀ ANNUNCIATO CHE LA PRODUZIONE AD ALTO VOLUME IN PROPRIO DELLE CELLE DELLE BATTERIE NON INIZIERÀ SINO AL 2022: A BENEFICIARE DEGLI ACCUMULATORI REALIZZATI IN CASA SARANNO SOPRATTUTTO I MODELLI CYBERTRUCK, TESLA SEMI E LA NUOVA ROADSTER…