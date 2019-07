6 lug 2019 19:12

MA CHE PENSIERO CARINO! ANZI NO – SEVNICA, LA CITTADINA D’ORIGINE DI MELANIA TRUMP, È RIUSCITA A TRASFORMARE LA BONISSIMA FIRST LADY IN UN OGGETTO NON IDENTIFICATO, OMAGGIANDOLA CON UNA ORRENDA STATUA: L'OPERA È STATA SCOLPITA SU UN ALBERO CON UNA MOTOSEGA E DOVREBBE MOSTRARE MELANIA VESTITA IN ABITO BLU, CHE SOLLEVA LA MANO SINISTRA, RIPRODUCENDO IL GESTO CHE HA FATTO DURANTE IL GIURAMENTO DEL MARITO NEL 2017...(VIDEO)