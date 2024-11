MA CHE STA SUCCEDENDO IN CINA? - MOLTI STUDENTI SONO RIMASTI FERITI DOPO ESSERE STATI TRAVOLTI DA UN'AUTO FUORI DA UNA SCUOLA ELEMENTARE A CHANGDE, NELLA PROVINCIA CINESE DI HUNAN - SI TRATTA DEL TERZO EPISODIO VIOLENTO IN CINA, UNA SETTIMANA DOPO I 35 MORTI DI ZHUHAI A CAUSA DI UN'AUTO LANCIATA A TUTTA VELOCITÀ VICINO A UN CENTRO SPORTIVO E L'ACCOLTELLAMENTO NELLA SCUOLA DI WUXI COSTATO LA VITA A OTTO PERSONE…

(ANSA) - PECHINO, 19 NOV - Molti studenti sono rimasti feriti questa mattina dopo essere stati travolti da un'auto fuori da una scuola elementare a Changde, nella provincia cinese di Hunan. Lo riferisce il network statale Cctv. Si tratta del terzo episodio violento in Cina, una settimana dopo i 35 morti di Zhuhai a causa di un'auto lanciata a tutta velocità vicino a un centro sportivo e l'accoltellamento nella scuola di Wuxi costato la vita a otto persone.

L'incidente, causato da un suv nella città di circa 5 milioni di abitanti, ha visto "diversi studenti e adulti rimasti feriti", ha riferito l'agenzia ufficiale Xinhua, senza fornire numeri. La Cctv ha riportato che "molti scolari sono rimasti feriti", ma che l'esistenza di "vittime specifiche" è ancora in fase di indagine. L'episodio, avvenuto fuori dalla scuola elementare Yong'an di Changde, è diventato un tema virale sui social mandarini, superando velocemente quota 100 milioni di visualizzazione, malgrado l'attività della censura del Great Firewall.

I media statali non hanno specificato se l'incidente sia stato deliberato, ma i video postati sui social, che corrispondono alle immagini online della scuola, hanno mostrato scene tragiche, tra bambini che scappano in preda al panico dal luogo dell'incidente e altri stesi sull'asfalto. In una clip, c'è un uomo insanguinato che è picchiato con bastoni dai passanti mentre giace a terra accanto a un Suv.

La Cina ha assistito a una serie di incidenti mortali negli ultimi mesi, in sviluppi piuttosto rari per un Paese con una solida reputazione di sicurezza pubblica. I fatti di oggi sono i terzi del loro genere in una settimana. Lunedì scorso, infatti, un uomo ha ucciso 35 persone e ne ha ferite più di 40 dopo essersi lanciato con il suo suv contro la folla a Zhuhai, nel Guangdong.

La polizia ha riferito, dopo un silenzio di quasi 24 ore, che il sospettato aveva scatenato la sua furia "per l'insoddisfazione sulla divisione dei beni in seguito al suo divorzio". Sabato, invece, otto persone sono state uccise e 17 sono rimaste ferite in un attacco con coltello in una scuola professionale nella città cinese orientale di Wuxi. La polizia ha affermato che il sospettato era un ex studente di 21 anni che avrebbe dovuto diplomarsi quest'anno ma che non aveva superato gli esami. A ottobre, a Shanghai, un uomo a colpi di coltello ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre 15 in un supermercato.