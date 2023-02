27 feb 2023 17:20

MA CHI È IL BARMAN, MR. MUSCOLO? - UN 36ENNE DI LECCE È FINITO IN OSPEDALE DOPO AVER CHIESTO UN BICCHIERE D'ACQUA, MA GLI E' STATO SERVITO DEL DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE! - L'UOMO, CHE SUBITO DOPO AVER BEVUTO IL LIQUIDO È STATO PORTATO IN OSPEDALE DOVE È STATO SOTTOPOSTO AD UNA BEVANDA GASTRICA, NON È IN PERICOLO DI VITA - SAREBBE STATO IL GESTORE DEL LOCALE A VERSARGLI ERRONEAMENTE IL DETERSIVO…