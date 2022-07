“DALL’ONU SOLO UN INQUINAMENTO DELLA SCENA DEL CRIMINE. E POI UN MURO DI GOMMA” – I GENITORI DI MARIO PACIOLLA, L’OPERATORE ONU TROVATO IMPICCATO A UN LENZUOLO IN COLOMBIA: “NON È STATO UN SUICIDIO. NOSTRO FIGLIO AMAVA LA VITA, AVEVA PROGETTI A BREVISSIMA SCADENZA E NESSUN MOTIVO PER UCCIDERSI CON UN BIGLIETTO AEREO IN TASCA” – L’ACCUSA ALLE NAZIONI UNITE: “È INVEROSIMILE CHE IL CAPO DELLA SICUREZZA DELL’ONU CHRISTIAN THOMPSON NON FOSSE A CONOSCENZA DEI PROTOCOLLI IN CASO DI MORTE DI UN LORO DIPENDENTE. SI È INTRODOTTO DA SOLO PER TRENTA MINUTI IN CASA DI MARIO E HA…”