4 ott 2021 19:30

MA LA GRETA SCARANO CHE SI SPOSA È LA STESSA CHE POCHI MESI FA SI DICEVA ALLERGICA ALLE NOZZE? – “DIPIÙ” HA SCOVATO LE PUBBLICAZIONI DI NOZZE AL COMUNE DI ROMA DELL’ATTRICE CON IL REGISTA SYDNEY SIBILIA. CHISSÀ COSA LE AVRÀ FATTO CAMBIARE IDEA VISTO CHE, SOLO A MAGGIO, DICEVA: “IL MATRIMONIO? NON CI PENSO PROPRIO. SPOSARMI MI METTEREBBE IN IMBARAZZO: L’IDEA CHE QUEL GIORNO TUTTI ASPETTINO L’ARRIVO DELLA SPOSA NON FA PER ME…”