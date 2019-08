MA ‘STI I MIGRANTI CHI LI VUOLE? - IL CARDINALE NIGERIANO FRANCIS ARINZE, INTERVISTATO DAL “CATHOLIC HERALD” HA AMMONITO LA CHIESA E L'OCCIDENTE SULLE FALSE PROMESSE DELL’ACCOGLIENZA: “NON ILLUDETE I GIOVANI, IN EUROPA I SOLDI NON CRESCONO SUGLI ALBERI. EUROPA E AMERICA POSSONO ESSERE DI GRANDE AIUTO NON INCORAGGIANDO I GIOVANI AD ARRIVARE COME SE QUI TROVASSERO IL PARADISO MA AIUTANDO I LORO PAESI”

Da “Libero quotidiano”

FRANCIS ARINZE

Anche "il Papa Nero" contro la retorica dell' accoglienza celebrata da Papa Francesco. Il cardinale Francis Arinze, nigeriano e già prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in Vaticano, intervistato dall' inglese Catholic Herald ha ammonito la Chiesa e l' Occidente: «Non illudete i giovani, in Europa i soldi non crescono sugli alberi. L' Europa e l' America possono essere di grande aiuto non incoraggiando i giovani ad arrivare come se in Europa trovassero il paradiso, un posto dove i soldi crescono sugli alberi, ma aiutando i loro Paesi». Accoglienza, insomma, per essere tale deve trasformarsi in integrazione e non in semplice sfruttamento.